«Одно очное занятие раз в две недели». Студенты СПбГУ жалуются на бесконечный дистант

автор фото Виктор Коротаев/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Мечты студентов петербургских вузов о нормальной учебе с сентября снова разбились о суровую реальность. Один из главных университетов страны, СПбГУ, начал учебный год в так называемом смешанном формате. Для ряда факультетов на практике это означает, что подавляющее количество занятий продолжают проводить дистанционно. Родители пока платят сотни тысяч рублей за «одно очное занятие раз в две недели», но уже начинают задавать руководству вуза неудобные вопросы.

Студент 3-го курса экономического факультета СПбГУ сообщил «Фонтанке», что за первые полноценные две недели учебы у него было только одно очное занятие. Изначально студентам обещали, что они будут учиться в смешанном формате, когда лекции проводятся дистанционно, а практические занятия — в аудиториях. «На все претензии и письма студентов с просьбой вернуть привычный формат обучения руководство сухо отвечает, ссылаясь на эпидемиологические требования», — пожаловался юноша.



Дорогое онлайн-образование

Блицопрос «Фонтанки» показал, что усваивать знания преимущественно дистанционно приходится не только «экономистам». Студентка выпускного курса факультета журналистики Татьяна, за плечами которой уже есть полтора года дистанта, рассказала, что она приходит в университет один раз в неделю на два занятия. Они обозначены в расписании как электив и спецкурс, то есть имеют практическую направленность.

«Сейчас в расписании проставлены не все занятия. С октября появятся практики по другому предмету, так что приходить в университет будем как минимум дважды в неделю. Потом начнутся семинары и, возможно, очных дней станет еще больше», — не отчаивается девушка. Остальные занятия у нее проходят дистанционно. Если слушать лекции онлайн она уже привыкла, признается, что учить иностранный язык в таком формате неудобно.

«Несмотря на то что группы достаточно маленькие, в среднем человек 10, изучать с нуля такие базовые вещи, как алфавит и простейшие фразы, очень тяжело. Повторять за преподавателем по очереди не получается, потому что у нас нет зрительного контакта, как в аудитории. В итоге все начинают говорить хором. Иногда становится тяжело разобраться, у кого правильное произношение, а у кого нет», — объясняет студентка.



Поступивший в этом году в Институт истории СПбГУ Валентин рассказал «Фонтанке», что по действующему расписанию у его группы всего одна очная пара в неделю. И то ее добавили, когда студенты стали обращаться в учебный совет, предполагает он.

«Это обстоятельство вызывает негодование и непонимание у многих моих одногруппников, особенно у платников, они все чаще задают вопрос: «За что я плачу деньги?» Что до меня, то мне текущая ситуация тоже не нравится, ибо страдает учеба», — говорит юноша. Он отмечает, что и про студенческую самоорганизацию в таких условиях вообще можно забыть: для этого не только сложно найти время и место, но и студенты фактически не видятся друг с другом.

Вопросы о том, почему студенты продолжают учиться преимущественно дистанционно, задают также через виртуальную приемную университета: «Наша страна на пути рождения нового национального самосознания. Но кто будет создавать новые смыслы, предостерегать от возможных ошибок, если студенты философского факультета не получат должного образования — не только теоретического, но и практического? <...> Прошу Вас разъяснить, почему философский факультет не предоставляет своим студентам аудиторных занятий».



«Как долго предполагается проводить обучение студентов дистанционно? — спрашивает там же один из родителей без указания факультета. — Большинство вузов осуществляет очное обучение. Мой ребенок обучается по договору. Хотелось бы, чтобы он получал полноценное образование».

Отметим, что стоимость года очного обучения на экономическом факультете СПбГУ на 2021/22 учебный год составляет от 270 тыс. рублей, на факультете журналистики — от 255 тыс., на истфаке и философском факультете — по 216,4 тыс. рублей. «Фонтанка» отправила запрос в СПбГУ, но не получила ответ. На звонки по телефону пресс-службы никто не ответил. Позиция вуза в целом отражается в ответах на обращения все в ту же виртуальную приемную первого проректора по учебной работе Марины Лавриковой.

«В настоящее время обучающиеся СПбГУ, зачисленные на обучение по очной форме, продолжают осваивать образовательные программы в очной форме. <...> С учетом текущей эпидемиологической ситуации в СПбГУ установлен смешанный формат обучения в 2021/22 учебном году, сочетающий аудиторные занятия и обучение с применением информационно-коммуникационных технологий, при котором потоковые занятия проводятся удаленно с использованием информационно-коммуникационных технологий, а занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия) — в аудиторном формате», — сказано в ответе родителям.



Лаврикова ссылается на свой приказ о формате учебных занятий, рекомендации Роспотребнадзора о профилактике COVID-19 в высших учебных заведениях и два приказа университета от августа прошлого года, также регулирующих учебу в период пандемии.

Пожелавший сохранить анонимность преподаватель СПбГУ пояснил «Фонтанке» то, что на самом деле скрывается за ссылками на эти документы: хоть формат и смешанный, в вузе действуют ограничения, которые он должен соблюдать по требованию различных ведомств. Во-первых, группы должны быть изолированы друг от друга. Это правило переносит в дистанционный формат практически все лекции, даже если количество студентов в группах небольшое. Во-вторых, преподаватели старше 65 лет должны работать дистанционно, а в эту группу попадает существенная часть профессоров. Бывают случаи, когда преподаватель самоизолируется по каким-то причинам.

Если преподаватель, который ведет очные занятия, заболеет, на дистант должны будут отправиться все группы, с которыми он контактировал. Если заболеет студент, в электронном формате будет заниматься вся его группа. Пока о таких случаях источнику «Фонтанки» неизвестно.



«Получается, что вроде как мы можем преподавать всем очно, кроме, кроме, кроме... Если просуммировать все эти «кроме», получается, что студент выходит на очные занятия раз или два в неделю», — говорит он.

Кроме того, по оценке преподавателя, чуть ли не половина студентов вуза в этом году — иностранцы, преимущественно китайцы. Они по разным причинам не приехали и учатся полностью дистанционно в отдельных группах. Часть студентов-россиян живет в общежитии в Петергофе. Они не смогут доехать от факультета до своего компьютера быстрее чем за два часа. Поэтому расписание составляют так, чтобы в один день либо только очные, либо только дистанционные занятия.

Как у других

«Большинство вузов Петербурга занимается в привычном очном формате, исходя из осуществляемой массовой вакцинации и использования средств индивидуальной защиты», — убеждал «Фонтанку» читатель с экономфака.

В пресс-службе Политехнического университета, несмотря на провозглашенный смешанный формат, сообщили, что 100% занятий проходят очно. В пресс-службе ЛЭТИ сказали, что дистанционно проводятся только большие потоковые лекции. Уточнить соотношение онлайна и офлайна в вузе не смогли.



Студентка первого курса факультета химической технологии неорганических веществ Технологического института Анна рассказала «Фонтанке», что ходит в вуз практически каждый день на 3–4 пары. Всего у нее 19 очных занятий в неделю. Студент первого курса факультета биотехнологии ИТМО Роман тоже начал учебу полностью в очном формате. «Исключение — английский, но это из-за преподавателя-иностранца, у других групп и английский офлайн проходит. Насколько я знаю, всех устраивает формат офлайн. Мы, как студенты, так и преподаватели, не хотели бы учиться онлайн», — сказал он.

Однако и в СПбГУ не все так однозначно. У Марии с факультета востоковедения и африканистики в неделю порядка 10 очных пар. Как лекционных, так и практических. Дистанционные тоже есть, но их в два раза меньше — 5–6 разноформатных пар в неделю.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

