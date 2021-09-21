В Петербурге при работах, связанных с благоустройством, запретили технологические перерывы

В Петербурге вступили в силу изменения в Правила благоустройства территории. Соответствующее постановление 21 сентября опубликовали на сайте городской администрации.
Как сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции, разработавшей документ, новая редакция устанавливает запрет на приостановку работ, связанных с благоустройством, если этот технологический перерыв не был предусмотрен графиком при получении ордера. Если технологический перерыв возникает, подрядчик должен «выполнить первичное восстановление благоустройства»: убрать временные ограждения, строительные материалы и технику. То есть проход и проезд для пешеходов и транспорта должен быть свободным. «Это позволит оптимизировать сроки работ и не допускать длительного невосстановления благоустройства», — отмечают в ГАТИ.
Кроме того, теперь при земляных работах во внутриквартальных проездах асфальтобетонное покрытие надо восстанавливать «на всю ширину проезда и тротуара и по длине с перекрытием зоны производства работ на 1 метр».