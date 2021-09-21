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Россиянам обещают ледниковый период. Во всем виноват Гольфстрим

Ученые предупреждают о возможном наступлении ледникового периода

В Европе и некоторых регионах России может наступить резкое похолодание — несмотря на общее глобальное потепление климата. Об этом 21 сентября сообщает URA.ru со ссылкой на специалиста по природным катастрофам Пущинского научного центра биологических исследований Российской академии наук Алексея Карнаухова.

«Мы находимся на перепутье двух трендов. С одной стороны, наблюдаем глобальное потепление климата, с другой — постепенное ослабление Гольфстрима. И если произойдет перестройка течений в Северной Атлантике, то в Европе и в европейской части России случится резкое похолодание, на 10–20 градусов. Фактически это будет означать наступление ледникового периода», — рассказал ученый.

По его словам, предыдущие ледниковые периоды также наступали из-за похолодания Гольфстрима. Последний — Малый дриас — закончился 11 тысяч лет назад, а длился примерно тысячу.

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Комментарии (15)

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--- (c) Учёные заявили о «пугающей» дестабилизации Гольфстрима | Русская весна
Ученые-климатологи заметили в системе течений Атлантического океана, к которым относится и Гольфстрим, признаки дестабилизации, которые могут привести к серьезным климатическим последствиям.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на результаты научных исследований ученых Потсдамского института.

«Уже видные свидетельства этой дестабилизации — это, чего я не ожидал, и что считаю пугающим», — говорил автор исследования Никлас Боерс.
Валентин Рыбаков
Океанологи говорят, что разливается Северный Ледовитый океан. Гольстрим теплый, но соленый, поэтому его вода уходит под более пресные холодные воды все дальше и дальше в Атлантике.
260825581
Ну наконец то, хоть какая то хорошая новость.
А то с этими выборами уже достали всех!
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