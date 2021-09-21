Россиянам обещают ледниковый период. Во всем виноват Гольфстрим

В Европе и некоторых регионах России может наступить резкое похолодание — несмотря на общее глобальное потепление климата. Об этом 21 сентября сообщает URA.ru со ссылкой на специалиста по природным катастрофам Пущинского научного центра биологических исследований Российской академии наук Алексея Карнаухова.



«Мы находимся на перепутье двух трендов. С одной стороны, наблюдаем глобальное потепление климата, с другой — постепенное ослабление Гольфстрима. И если произойдет перестройка течений в Северной Атлантике, то в Европе и в европейской части России случится резкое похолодание, на 10–20 градусов. Фактически это будет означать наступление ледникового периода», — рассказал ученый.

