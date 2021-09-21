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В Купчино заметили мужчину, который проехал по улице на крыше автомобиля

В Купчино заметили мужчину, который проехал по улице на крыше автомобиля

На проспекте Славы в Петербурге на крыше «Газели» заметили мужчину. Горожанин решил прокатиться «с ветерком».

Видеозапись незаурядного события появилась 21 сентября в сообществе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте». На опубликованных кадрах видно, как беззаботно «пассажир» болтает ногами, лежа на поверхности кузова.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

В комментариях к записи некоторые участники группы предположили, что таким способом мужчина захотел сэкономить на проезде в общественном транспорте.

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