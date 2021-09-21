FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +10
73.33р85.88р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
0
Печать

Из Петербурга в руки ФСБ и полиции привезли почти 20 кг наркотиков. Их выгружали пакетами

Почти 20 кг наркотика изъяли у ехавшего из Петербурга в Уфу водителя

Нашпигованный наркотиками автомобилист пытался добраться из Петербурга в Уфу, но не смог миновать дорожную полицию в Казани. Его пребывание в столице Татарстана затянет уголовное расследование.

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан 21 сентября, 29-летнего жителя Уфы задержали на посту ГИБДД в Казани совместно с оперативниками регионального УФСБ. По данным ведомства, мужчина является курьером одного из магазинов даркнета, товар он вёз из пригорода Петербурга в родной город «для тайниковых закладок».

Автомобилист благополучно преодолел большую часть пути, пока в Казани его не подвело лицо. Полицейские отметили подозрительную эмоциональность собеседника и заглянули в машину.

Из салона и багажника выгрузили свёртки с «кристаллами» и пластилиновые «кирпичи», упакованные в пакеты с логотипом продуктовой сети. Водитель на месте удивлялся грузу больше оперативников.

Экспертиза подтвердила, что мужчина перевозил 12 кг синтетического и 7 кг растительного наркотика. Груз изъят, курьер арестован по статье 228.1 УК РФ.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний