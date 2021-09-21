Из Петербурга в руки ФСБ и полиции привезли почти 20 кг наркотиков. Их выгружали пакетами

Нашпигованный наркотиками автомобилист пытался добраться из Петербурга в Уфу, но не смог миновать дорожную полицию в Казани. Его пребывание в столице Татарстана затянет уголовное расследование.
Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан 21 сентября, 29-летнего жителя Уфы задержали на посту ГИБДД в Казани совместно с оперативниками регионального УФСБ. По данным ведомства, мужчина является курьером одного из магазинов даркнета, товар он вёз из пригорода Петербурга в родной город «для тайниковых закладок».
Автомобилист благополучно преодолел большую часть пути, пока в Казани его не подвело лицо. Полицейские отметили подозрительную эмоциональность собеседника и заглянули в машину.
Из салона и багажника выгрузили свёртки с «кристаллами» и пластилиновые «кирпичи», упакованные в пакеты с логотипом продуктовой сети. Водитель на месте удивлялся грузу больше оперативников.
Экспертиза подтвердила, что мужчина перевозил 12 кг синтетического и 7 кг растительного наркотика. Груз изъят, курьер арестован по статье 228.1 УК РФ.