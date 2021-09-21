Петербургский избирком организовал 4-разовые проветривания в кабинете, где принимают жалобы на выборы

В кабинете организационного управления Санкт-Петербургской избирательной комиссии спустя два дня после выборов решили организовать проветривания. В течение рабочего дня 21 сентября в этом помещении окно должно быть открыто в общей сложности два часа.



Как сообщает корреспондент «Фонтанки», столь частые проветривания до выборов в этом кабинете не проводились. Открывать окно решено четыре раза на полчаса: с 8:30 до 9:00, с 11:30 до 12:30, с 14:30 до 15:00, с 17:30 до 18:00.

