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Петербургский избирком организовал 4-разовые проветривания в кабинете, где принимают жалобы на выборы

В кабинете ГИК Петербурга ввели частые проветривания

В кабинете организационного управления Санкт-Петербургской избирательной комиссии спустя два дня после выборов решили организовать проветривания. В течение рабочего дня 21 сентября в этом помещении окно должно быть открыто в общей сложности два часа.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», столь частые проветривания до выборов в этом кабинете не проводились. Открывать окно решено четыре раза на полчаса: с 8:30 до 9:00, с 11:30 до 12:30, с 14:30 до 15:00, с 17:30 до 18:00.

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При этом после 18:00 жалобы подавать тоже нельзя, как выяснил член территориальной избирательной комиссии № 18 Динар Идрисов. У него отказались брать жалобу в 18:05.

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