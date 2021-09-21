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МИД РФ: Власти ФРГ проигнорировали призыв России не делить блокадников по национальности

Власти Германии проигнорировали призыв России проявлять справедливость и не делить участников блокады по национальности при выплате гуманитарной компенсации. Об этом 21 сентября заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт ТАСС.

«Мы на протяжении последних лет призывали германских партнеров, которые осуществили гуманитарные компенсационные выплаты исключительно блокадникам еврейской национальности, не делать различия между людьми, которые в равной степени переживали ужасы тех событий <...> К сожалению, нам последовательно отвечали отказом», — сказала дипломат.

Захарова уточнила, что в РФ не раз призывали Берлин найти решение, основываясь на принципах справедливости и морали, в знак признания своей ответственности. «Мы оставляем эту безнравственную позицию на совести тех, кто принимал такие решения», — подчеркнула государственная служащая.

«Фонтанка» писала, что в 2019 году министр иностранных дел Германии Хайко Маас попросил прощения у польского народа за преступления нацистов, совершенные во время Второй мировой войны. Однако он заявил, что Берлин не будет выплачивать военные репарации Польше за нанесенный противостоянием ущерб.

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Комментарии (17)

NAFTALIN 2000-2036
ну, как бы невооруженным глазом вот и видны результаты работы МИДа Израиля и результаты работы МИДа РФ. ищите и обрящите. не танцевать и ныть в СМИ надо, а защищать интересы граждан РФ Израиль защищает - у него и деньги и памятники...
Dimitry Antonov
На днях Путин поручил подготовить выплату в размере 50 тыс. руб блокадникам, проживающии в России, Абхазии, Ю. Осетии, Приднстровье, Латвии, Литве и Эстонии. Точка, закрытый перечень стран. Захарова в чужом глазу соринку заметила, не увидев в своём бревна?
***_555
Перенюхала?
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