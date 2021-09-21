МИД РФ: Власти ФРГ проигнорировали призыв России не делить блокадников по национальности

Власти Германии проигнорировали призыв России проявлять справедливость и не делить участников блокады по национальности при выплате гуманитарной компенсации. Об этом 21 сентября заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт ТАСС.

«Мы на протяжении последних лет призывали германских партнеров, которые осуществили гуманитарные компенсационные выплаты исключительно блокадникам еврейской национальности, не делать различия между людьми, которые в равной степени переживали ужасы тех событий <...> К сожалению, нам последовательно отвечали отказом», — сказала дипломат.

