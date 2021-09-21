Сотрудники полиции христарадничали на Московском вокзале. Деньгами им помогали больше года

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 21 сентября, виновными в получении взятки признаны двое: Дмитрий Максимов, работавший в отделе по исполнению административного законодательства линейного управления МВД на транспорте, и Станислав Порецкий, бывший его начальником. Третий уже осуждён.

Смольнинский районный суд вынес приговор за систематические взятки, которые брали полицейские с нелегальной торговли в центре Петербурга. Судя по размеру нажитого, которое пришлось делить на троих, сотрудники скорее побирались, чем обирали.

По версии обвинения, в запретную связь с торговцем вступили двое старших инспекторов Максимов и Коломиец, которые во время рейда застукали предпринимателя за нелегальным у Московского вокзала. Желая сохранить прибыльное место и две точки с мобильными аксессуарами, тот заручился поддержкой сотрудников за 10 тысяч рублей — по пять за каждый стол.



Согласно материалам дела, транспортные полицейские получали деньги ежемесячно с мая 2018-го по конец сентября 2019 года, делили на троих. Третьим, как установил суд, был начальник отдела Порецкий, которому подчинённые в своё время отчитались о выгодном для всех сторон предложении.



Общая сумма взяток — 169 тысяч рублей. Смольнинский райсуд наказал Порецкого и Максимова штрафом в 1,5 млн рублей каждого. Оба полностью признали вину, раскаялись и освобождены в зале суда. В полиции они больше не работают, уточнили в пресс-службе.



Коломиец осуждён в марте. Как сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов, его приговорили к штрафу в 850 тысяч рублей и отлучили от службы на три года. Время, проведённое под стражей, сократило долг на 25 тысяч рублей.

