Палеонтологи Чилийского университета в ходе экспедиции в пустыне Атакама на севере страны обнаружили окаменелые останки летающего ящера, сохранившиеся фрагментарно. Это самый старый птерозавр, когда-либо найденный в Чили.
Как сообщает 21 сентября «Российская газета» со ссылкой на журнал Acta Palaeontologica Polonica и Sci News, по оценкам учёных, это был птерозавр группы Rhamphorhynchinae, ему около 160 миллионов лет. Тогда Южная Америка входила в суперконтинент Гондвана. Считается, что Rhamphorhynchinae были распространены в Лавразии — обитали на территории современной Европы, Азии и Северной Америки. Найденный в Чили образец меняет эти представления, проливая свет на эволюцию древних животных. Он является первым доказательством того, что Rhamphorhynchinae обитали в Гондване.
Это крупная летающая рептилия с длинным хвостом и узкой длинной пастью, полной острых зубов. «Эти птерозавры имели размах крыльев от их кончика до кончика до 1,8–2 метров, — говорит первый автор научной статьи доктор Джонатан Аларкон-Муньос из Чилийского университета. — Наш экземпляр оказался довольно крупным. По своим размерам он сопоставим с самым крупным представителем этого семейства, найденным ранее».