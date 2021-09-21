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В Петербурге остались 952 коронавирусные койки

Число заболевших коронавирусом в Петербурге увеличивается, в том числе на больничных койках, следует из статистики Смольного.

Как говорится в опубликованном 21 сентября «Перечне показателей эпидемиологической ситуации в СПб», за минувшие сутки в стационары поступило 230 пациентов. Выписаны были 74.

В Петербурге развернуто 5 313 коек, а на лечении в стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 4 361 человек. Таким образом, свободны 952 места. В реанимации — 407 пациентов. На ИВЛ — 156. Амбулаторно лечатся 20 897 жителей города.

За минувшие сутки первично были вакцинированы 737 человек. Закончили цикл (включая один укол «Спутником Лайт») — 1 693. Всего с начала пандемии в Петербурге полностью вакцинированы 1,6 млн человек. В запасе еще 611 тысяч доз.

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