«Мощное арктическое вторжение, которое ввергло центральные области Европейской России в глубокую осень, подходит к концу. Пик похолодания пришёлся на первый день недели, когда, например, в Москве дневной максимум не дотянулся даже до +7 градусов. Сегодня температура уже немного превысила эту отметку, а к выходным показания термометров постепенно вернутся в климатическую норму», — предсказывает метеоролог.

По его словам, новый циклон ожидается в конце этой недели. В пятницу он принесёт в западные регионы сильные дожди, но при этом и более тёплые воздушные массы. А на следующей неделе на погоду начнёт влиять антициклон. «Уже в понедельник его центр окажется над северо-востоком Европейской России, а его гребень будет ориентирован на юго-запад, в центральные области. В такой ситуации облаков в небе станет меньше и вероятность осадков ожидается небольшой. Модельные прогнозы говорят о том, что влияние антициклона на погоду сохранится как минимум до конца сентября», — поясняет Леус.



При этом, по его словам, ночи будут холодными, до 2 градусов, а днём — 11–16, что на пару градусов выше климатической нормы. Этот период «вполне можно считать бабьим летом», уверен метеоролог.



Что касается октября, высока вероятность того, что он начнётся спокойно и умеренно тепло.

