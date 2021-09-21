Путин: Коронавирусный спад в российской экономике полностью преодолен

Президент России Владимир Путин рассказал о восстановлении российской экономики.



«Российская экономика восстановилась. Совсем недавно мы еще говорили «в целом восстановилась», а сегодня можем уже сказать, что восстановилась. <...> Спад, вызванный эпидемией коронавируса, полностью преодолен», — заявил 21 сентября Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.



По его словам, ВВП РФ вышел на докризисный уровень. Индустриальный рост за январь — июль составил 4,4%, а обрабатывающее производство демонстрирует даже более высокие темпы.

