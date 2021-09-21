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Путин: Коронавирусный спад в российской экономике полностью преодолен

Президент России Владимир Путин рассказал о восстановлении российской экономики.

«Российская экономика восстановилась. Совсем недавно мы еще говорили «в целом восстановилась», а сегодня можем уже сказать, что восстановилась. <...> Спад, вызванный эпидемией коронавируса, полностью преодолен», — заявил 21 сентября Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

По его словам, ВВП РФ вышел на докризисный уровень. Индустриальный рост за январь — июль составил 4,4%, а обрабатывающее производство демонстрирует даже более высокие темпы.

При этом Путин констатировал, что в мире наблюдается нестабильная ситуация.

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Комментарии (14)

260835951
Альцгеймер уже полностью победил старикана.
266094585
А почему все в магазинах дорожает? Каждую неделю так вроде незаметнинько ...рубля на 3-4, а по факту множество продуктов по сравнению с началом лета подорожало на 20-30%, а ни как не 4-5 % инфляции про которую они вещают.
Piter Russo
Окружающая реальность Путина сильно искожена... Реальная экономика просела серьезно, даже рост цен не помогает выйти на доковидные показатели.
Только у экспортеров более менее хорошо.
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