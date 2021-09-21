«Осенний фестиваль добрых десертов» поможет балтийским нерпам и бездомным кошкам и собакам

В Петербурге начался «Осенний фестиваль добрых десертов» в поддержку благотворительных организаций. До 20 октября включительно петербуржцы и гости города могут приятно провести время, при этом стать участниками акции и сделать доброе дело.



Принять участие в фестивале просто: в кафе, ресторанах, барах и магазинах, участвующих в акции, нужно приобрести специальный добрый десерт, средства от продажи которого направляются в пользу благотворительных программ.



Организаторы отмечают, что в этом сезоне фестиваля среди добрых десертов большой выбор веганских опций.

