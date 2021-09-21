«Осенний фестиваль добрых десертов» поможет балтийским нерпам и бездомным кошкам и собакам

В Петербурге начался «Осенний фестиваль добрых десертов» в поддержку благотворительных организаций. До 20 октября включительно петербуржцы и гости города могут приятно провести время, при этом стать участниками акции и сделать доброе дело.
Принять участие в фестивале просто: в кафе, ресторанах, барах и магазинах, участвующих в акции, нужно приобрести специальный добрый десерт, средства от продажи которого направляются в пользу благотворительных программ.
Организаторы отмечают, что в этом сезоне фестиваля среди добрых десертов большой выбор веганских опций.
В рамках акции в этот раз поддержку получат:
— «Фонд друзей балтийской нерпы», занимающийся спасением и реабилитацией ластоногих. Также фонд проводит исследования, поскольку образ жизни балтийской кольчатой нерпы Финского залива довольно слабо изучен;
— «Голоса за животных», организация, в которой реализуются программы по защите животных, традиционно воспринимаемых как ресурс. Миссия проекта: освобождение животных от насилия и эксплуатации;
— Приют «Ильинка», на попечении которого постоянно находится около 300 собак и чуть больше 20 кошек. Сотрудники и волонтёры приюта занимаются социализацией, лечением и пристройством животных, нуждающихся в помощи.
Также в рамках фестиваля пройдёт лекторий, посвящённый экологическим кейсам. Кроме того, состоятся благотворительные стримы при участии музыкантов, поэтов и блогеров.
Всю подробную информацию о фестивале можно узнать на официальном сайте мероприятия.
Фестивали добрых десертов проходят в Петербурге несколько раз в год. Предыдущий — весенний — прошёл в мае. В нём приняло участие 80 площадок, было собрано 66 тысяч рублей.