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«Не тратить силы на сбор справок». Мишустин пообещал начислять все выплаты автоматически

Премьер-министр рассказал, что с 2022 года пособия будут начислять в электронном виде

«Со следующего года они [социальные пособия] станут начисляться в беззаявительном порядке. То есть автоматически, в электронном виде», — заявил 21 сентября Михаил Мишустин.

По его словам, такая система будет более удобной. Он отметил, что, например, родители смогут больше времени уделить детям, а «не тратить силы на сбор справок».

Нововведения коснутся пенсий, компенсаций и пособий, в том числе по временной нетрудоспособности, беременности и родам. Единовременные выплаты на ребенка также придут автоматически.

Ранее Минтруда также пообещало, что пособия на детей будут назначаться в беззаявительном порядке.

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