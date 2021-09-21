«Не тратить силы на сбор справок». Мишустин пообещал начислять все выплаты автоматически

«Со следующего года они [социальные пособия] станут начисляться в беззаявительном порядке. То есть автоматически, в электронном виде», — заявил 21 сентября Михаил Мишустин.



По его словам, такая система будет более удобной. Он отметил, что, например, родители смогут больше времени уделить детям, а «не тратить силы на сбор справок».



Нововведения коснутся пенсий, компенсаций и пособий, в том числе по временной нетрудоспособности, беременности и родам. Единовременные выплаты на ребенка также придут автоматически.

