После погони со стрельбой на юге Петербурга водитель и пассажир устроили потасовку с полицией. Возбуждено дело

Попытка остановить шоколадный «Хендэ» закончилась погоней на проспекте Маршала Казакова. Двое из иномарки пытались отвоевать свободу кулаками.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 21 сентября, следственный комитет возбудил уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти после погони за нарушителями ПДД на юге Петербурга.
Преследование автомобиля, который не остановился на требование сотрудников дорожной полиции в районе перекрестка улиц Маршала Жукова и Маршала Казакова, было организовано около одиннадцати вечера 18 сентября.
53-летний водитель не только не остановился, но и, увеличив скорость, попытался скрыться. Он совершал опасные маневры и летел на красный свет светофора.
Напротив дома 72 по улице Маршала Казакова сотрудники полиции для остановки правонарушителя применили табельное оружие. Машина встала, но водитель и пассажиры рвались на свободу. Они набросились на правоохранителей и нанесли им телесные повреждения. Оба после этого стали фигурантами уголовного дела по статье 318 УК РФ.
В машине полицейские нашли бутылку из-под алкоголя.
Сотрудники полиции после оказания медицинской помощи продолжили несение службы.