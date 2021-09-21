После погони со стрельбой на юге Петербурга водитель и пассажир устроили потасовку с полицией. Возбуждено дело

Попытка остановить шоколадный «Хендэ» закончилась погоней на проспекте Маршала Казакова. Двое из иномарки пытались отвоевать свободу кулаками.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 21 сентября, следственный комитет возбудил уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти после погони за нарушителями ПДД на юге Петербурга.



Преследование автомобиля, который не остановился на требование сотрудников дорожной полиции в районе перекрестка улиц Маршала Жукова и Маршала Казакова, было организовано около одиннадцати вечера 18 сентября.

