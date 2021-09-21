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После погони со стрельбой на юге Петербурга водитель и пассажир устроили потасовку с полицией. Возбуждено дело

Водитель и пассажир «Хендэ» напали на полицейских после погони со стрельбой на Маршала Казакова

Попытка остановить шоколадный «Хендэ» закончилась погоней на проспекте Маршала Казакова. Двое из иномарки пытались отвоевать свободу кулаками.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 21 сентября, следственный комитет возбудил уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти после погони за нарушителями ПДД на юге Петербурга.

Преследование автомобиля, который не остановился на требование сотрудников дорожной полиции в районе перекрестка улиц Маршала Жукова и Маршала Казакова, было организовано около одиннадцати вечера 18 сентября.

53-летний водитель не только не остановился, но и, увеличив скорость, попытался скрыться. Он совершал опасные маневры и летел на красный свет светофора.

Напротив дома 72 по улице Маршала Казакова сотрудники полиции для остановки правонарушителя применили табельное оружие. Машина встала, но водитель и пассажиры рвались на свободу. Они набросились на правоохранителей и нанесли им телесные повреждения. Оба после этого стали фигурантами уголовного дела по статье 318 УК РФ.

В машине полицейские нашли бутылку из-под алкоголя.

Сотрудники полиции после оказания медицинской помощи продолжили несение службы.

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