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На работу Путина и его администрации в 2022 году из бюджета выделят 14,4 млрд рублей

Деятельность президента России Владимира Путина и его администрации в 2022 году обойдется бюджету в 14,4 млрд рублей. Об этом 21 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2022–2024 годы.

Информагентство отмечает, что по сравнению с 2021 годом расходы сократятся примерно на 7%. Ожидается, что по итогам нынешнего года на работу главы государства и администрации потратят 15,8 млрд рублей.

Кроме того, на деятельность премьер-министра и аппарата правительства РФ в 2022 году из федерального бюджета будет выделено около 8,6 млрд рублей.

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Комментарии (2)

Петр Петров
На фоне нищеты, цифра ошеломляет
Igor_VS
Работящим с пенсами придется скинутся по 150 ре с носа. Для пенсов чувствительно. Надо же содержать и других начальников.
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