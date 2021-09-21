На работу Путина и его администрации в 2022 году из бюджета выделят 14,4 млрд рублей

Деятельность президента России Владимира Путина и его администрации в 2022 году обойдется бюджету в 14,4 млрд рублей. Об этом 21 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2022–2024 годы.



Информагентство отмечает, что по сравнению с 2021 годом расходы сократятся примерно на 7%. Ожидается, что по итогам нынешнего года на работу главы государства и администрации потратят 15,8 млрд рублей.



Кроме того, на деятельность премьер-министра и аппарата правительства РФ в 2022 году из федерального бюджета будет выделено около 8,6 млрд рублей.

