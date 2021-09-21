Серьезное ДТП с пешеходом в Приморском районе Петербурга утром 21 сентября показало, как опасна спешка на дороге. Произошедшее попало в объектив камеры видеонаблюдения.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около 7:30 на перекрёстке Репищевой и Парашютной улиц автомобиль Skoda Rapid сбил 30-летнего мужчину. На записи с камеры видно, что пешеход пытался перебежать дорогу по регулируемому пешеходному переходу. И хотя в крайнем левом ряду стоит такси, судя по движению встречного транспорта, зеленый горел автомобилям.
В результате наезда пешеход получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован. «Проезжал мимо — лежал без движения, как на фото», — пишет очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».