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В Красноярске пропали две школьницы из благополучных семей. Они не вернулись из школы

Полиция и волонтеры ищут двух пропавших школьниц в Красноярске

Двух девочек, 12 и 14 лет, ищут в Красноярске. Накануне, как пишет 21 сентября ngs24.ru, они вышли около 16:00 из школы № 3, что на Чайковского, 13а, но до дома не дошли.

Родители школьниц обратились в полицию, к поискам подключились волонтеры.

Фото: ПОИСК ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ — КРАСНОЯРСК. ВОЛОНТЕРЫ. / vk.com
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Последний раз, по словам очевидцев, школьниц видели возле магазина «О’КЕЙ» на правом берегу.

Фото: ПОИСК ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ — КРАСНОЯРСК. ВОЛОНТЕРЫ. / vk.com
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Раньше обе девочки не уходили из дома на ночь. Иногда их страницы в социальной сети «ВКонтакте» становятся активными, что дает надежду на скорое обнаружение детей.

В полиции изданию сообщили, что в поле зрения сотрудников ОВД девочки не попадали и характеризуются положительно.

Приметы девочек: рост 165 см и 155 см, одна школьница была одета в бело-красную жилетку, темные джинсы с лампасами, белые кроссовки на высокой подошве; она среднего телосложения. Вторая была одета в черные штаны с четырьмя пуговицами внизу сбоку, белые кроссовки с оранжевыми шнурками. Всех, кто увидит девочек, просят сообщить информацию в полицию по телефону 262–11–77 или волонтерам по телефону 8 950 996–60–66.

Фото: ПОИСК ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ — КРАСНОЯРСК. ВОЛОНТЕРЫ. / vk.com
Фото: ПОИСК ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ — КРАСНОЯРСК. ВОЛОНТЕРЫ. / vk.com

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Комментарии (2)

tomm
Да пошли ка эти девочки куда подальше
nuga
В соцсетях нашли очередного педофила
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