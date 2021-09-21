Если таблетки не помогают избавиться от приступа. В НИИ им. Поленова сделали операцию на мозге пациенту с эпилепсией

Даже немногие врачи знают, что если повлиять на тяжесть и частоту эпилептических приступов таблетками не удается, надо обращаться к нейрохирургам. Однако пациент попадает на их операционный стол в среднем через 18–20 лет. Этот срок надо сократить до двух лет, считает главный нейрохирург Минздрава, академик РАН, доктор медицинских наук Владимир Крылов, который и стоял 21 сентября за операционным столом в НИИ мозга
«В России проводится пилотный проект по организации помощи пациентам с фармрезистентными (не поддающимися лекарственному лечению) формами эпилепсии, — рассказал академик Крылов. — Мы ездим по всей стране — до Хабаровска и оперируем пациентов на месте — обучаем коллег, чтобы приблизить помощь к нуждающимся в ней людям. Мы показываем, насколько радикально меняется жизнь человека, избавленного от постоянной угрозы эпилептического приступа: в первый год после операции они купируются на
По оценкам специалистов, в мире распространенность эпилепсии составляет 6,38 на
Только в СЗФО 8 400 пациентов нуждаются в комплексном консервативном и нейрохирургическом лечении, в основном это дети и люди трудоспособного возраста. А раз контролировать приступы они не могут, им сложно учиться, работать и вообще вести обычный образ жизни. Они быстро становятся инвалидами, смертность среди таких пациентов составляет
Сегодняшнему пациенту удалили внутренние отделы височной доли головного мозга и гиппокамп, который считается основным эпилептогенным очагом. Как говорит Владимир Крылов, его жизнь теперь качественно изменится — он сможет жить, как все, не закрываясь в четырех стенах квартиры.