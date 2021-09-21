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Если таблетки не помогают избавиться от приступа. В НИИ им. Поленова сделали операцию на мозге пациенту с эпилепсией

В Институте мозга им. Поленова сделали операцию 31-летнему пациенту, страдающему эпилепсией — той ее формой, при которой лекарства не помогают избавиться от приступов. Значит, после операции он получит шанс на жизнь «как у всех».

Даже немногие врачи знают, что если повлиять на тяжесть и частоту эпилептических приступов таблетками не удается, надо обращаться к нейрохирургам. Однако пациент попадает на их операционный стол в среднем через 18–20 лет. Этот срок надо сократить до двух лет, считает главный нейрохирург Минздрава, академик РАН, доктор медицинских наук Владимир Крылов, который и стоял 21 сентября за операционным столом в НИИ мозга им. Поленова (филиал НМИЦ им. Алмазова).

«В России проводится пилотный проект по организации помощи пациентам с фармрезистентными (не поддающимися лекарственному лечению) формами эпилепсии, — рассказал академик Крылов. — Мы ездим по всей стране — до Хабаровска и оперируем пациентов на месте — обучаем коллег, чтобы приблизить помощь к нуждающимся в ней людям. Мы показываем, насколько радикально меняется жизнь человека, избавленного от постоянной угрозы эпилептического приступа: в первый год после операции они купируются на 75 %, потом на 50–60 %».

По оценкам специалистов, в мире распространенность эпилепсии составляет 6,38 на 1 000 населения. Несмотря на успехи фармакологии, около 30–40 % от всех пациентов с эпилепсией не поддаются лечению антиэпилептическими препаратами. В России, по официальной статистике, страдающих этим заболеванием почти полмиллиона человек.

Только в СЗФО 8 400 пациентов нуждаются в комплексном консервативном и нейрохирургическом лечении, в основном это дети и люди трудоспособного возраста. А раз контролировать приступы они не могут, им сложно учиться, работать и вообще вести обычный образ жизни. Они быстро становятся инвалидами, смертность среди таких пациентов составляет 1–3 %.

Сегодняшнему пациенту удалили внутренние отделы височной доли головного мозга и гиппокамп, который считается основным эпилептогенным очагом. Как говорит Владимир Крылов, его жизнь теперь качественно изменится — он сможет жить, как все, не закрываясь в четырех стенах квартиры.

В зависимости от показаний, нейрохирурги применяют два метода хирургического лечения при эпилепсии. Первую операцию проводили 21 сентября в НИИ им. Поленова — удаление эпилептического очага или разрушение эпилептической системы. Ее эффективность, которая измеряется степенью контроля над приступами, выше 50%, а при височной эпилепсии, может достигать 80%. Другой метод — имплантации систем хронической нейростимуляции (глубокой стимуляции мозга, стимуляции блуждающего нерва), подавляющих активность эпилептической системы, снижающих частоту и тяжесть приступов. Оба хирургических метода используются в НИИ им. Поленова.

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