Если таблетки не помогают избавиться от приступа. В НИИ им. Поленова сделали операцию на мозге пациенту с эпилепсией

Даже немногие врачи знают, что если повлиять на тяжесть и частоту эпилептических приступов таблетками не удается, надо обращаться к нейрохирургам. Однако пациент попадает на их операционный стол в среднем через 18–20 лет. Этот срок надо сократить до двух лет, считает главный нейрохирург Минздрава, академик РАН, доктор медицинских наук Владимир Крылов, который и стоял 21 сентября за операционным столом в НИИ мозга им. Поленова (филиал НМИЦ им. Алмазова ).



«В России проводится пилотный проект по организации помощи пациентам с фармрезистентными (не поддающимися лекарственному лечению) формами эпилепсии, — рассказал академик Крылов. — Мы ездим по всей стране — до Хабаровска и оперируем пациентов на месте — обучаем коллег, чтобы приблизить помощь к нуждающимся в ней людям. Мы показываем, насколько радикально меняется жизнь человека, избавленного от постоянной угрозы эпилептического приступа: в первый год после операции они купируются на 75 % , потом на 50–60 % ».

