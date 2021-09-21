FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +10
73.33р85.88р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
0
Печать

Петербург стал чище на 12 тонн мусора

В Петербурге подсчитали, сколько тонн мусора собрали горожане в ходе «Чистых Игр» — 12 тонн. Участие в масштабной уборке города приняли более 700 человек.

ПоделитьсяПоделиться

Экологические соревнования по сбору и сортировке мусора «Чистые Игры» прошли сразу в 28 локациях. Игроки собирали мусор, даже стоя по колено в холодной Неве, рассказали организаторы мероприятия.

За уборкой можно было наблюдать по онлайн-трансляции, где приглашённые комики проектов ТНТ и Stand-Up Club #1 комментировали происходящее.

На одной из локаций победу одержала команда «Рюриковичи». Во многом благодаря стараниям её капитана — генерального консула Норвегии Ричарда Скарборо. Он своими руками достал из холодной Невы грузовую покрышку весом не менее 70 килограммов. Счастливый победитель отдал свой приз маленьким участникам состязания.

«Я же викинг», — прокомментировал консул.

Он принимал участие в игре в Рыбацком. Здесь в этом году игра проходила при поддержке фестиваля «Неделя Северных стран». На борьбу с мусором также вышли работники Датского института культуры, Института Финляндии в Петербурге, Генеральных консульств Норвегии, Финляндии и Швеции.

Стендап-комик Вера Котельникова дала сольное выступление с историей про музеи мусора и римских сомов-мутантов.

«Я считаю, что «Чистые Игры» — это суперкрутая инициатива. Надеюсь, что с каждым годом к вам будут подключаться все больше городов и кубки будут проходить чаще. Если вы меня позовёте в следующем году, я с удовольствием лично приму участие», — сказала Котельникова.

Самвел Гиновян и Сева Ловкачев наблюдали демонстрацию интересных находок участниками, комментируя происходящее. Комики гадали, кому же достанутся добытые артефакты и как они там оказались изначально.

Из Ломоносовского района Петербурга прямое включение провела команда «Миссис Санкт-Петербург». 54 финалистки 2021 года отнеслись к уборкам основательно. Через час Оранжевая дюна уже была полностью расчищена.

В индивидуальной и семейных категориях победили Полина Соболева и команда «Пикачу», соответственно. В отдельной призовой номинации «Лучшая находка» победила команда, нашедшая на берегу Невы фигурку миньона, который в честь события получил звание «Миньона Чистоты».

«Для нас было большим вызовом сделать децентрализованное мероприятие на более чем 700 человек. Центр городских волонтёров набирал и обучал людей, у нас были командные лидеры по районам и целый центр поддержки», — рассказал основатель проекта «Чистые Игры» Дмитрий Иоффе.

«Чистые Игры» — общественное движение, возникшее в Санкт-Петербурге в 2014 году из небольшой группы активистов. Впервые идея игр была опробована на реке Вуоксе в Ленинградской области. Это командные соревнования по очистке территорий от мусора и разделению отходов. Участники решают экологические загадки, находят артефакты, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы. Статистика игр ведётся в реальном времени на сайте и в мобильном приложении.

За время существования проекта прошло более 1 250 игр в 436 городах России, в США, Китае, Японии и еще в 20 странах в Европе, Азии и Африке. Игры объединили более 80 000 игроков, которые собрали более 1 700 тонн мусора. Методика «Чистых Игр» распространяется бесплатно.

«Чистые Игры» отмечены наградами «Лидеры климатического развития» (2019 г.), «Лучший проект социального предпринимательства в сфере экологии» (2019 г.), «Лучший эковолонтерский проект года» (2018 г.), «Лучший природоохранный проект года» (2018 г.), «Доброволец России-2017». В декабре 2018 года лидер проекта Дмитрий Иоффе выступил на Госсовете по развитию добровольчества и некоммерческих организаций. В 2019 году проект был отобран и представлен на II Парижском форуме Мира. В январе 2020 года проект «Чистые Игры» был презентован на одной из сессий Русского Дома в Давосе в рамках Всемирного экономического форума. В октябре 2020 года практика «Чистых Игр» заняла первое место в номинации «Смарт.Дело» в конкурсе «Смарт.Эволюция», организованном на платформе «Смартека» Агентством стратегических инициатив. В феврале 2021 года проект «Чистые Игры» выиграл премию «Серебряный Лучник» (приз студенческого жюри в номинации «Международные коммуникации»).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний