Петербург стал чище на 12 тонн мусора

В Петербурге подсчитали, сколько тонн мусора собрали горожане в ходе «Чистых Игр» — 12 тонн. Участие в масштабной уборке города приняли более 700 человек.

Фото: Предоставлено проектом «Чистые Игры» Фото: Предоставлено проектом «Чистые Игры» Фото: Предоставлено проектом «Чистые Игры» Фото: Предоставлено проектом «Чистые Игры» Поделиться Поделиться







Экологические соревнования по сбору и сортировке мусора «Чистые Игры» прошли сразу в 28 локациях. Игроки собирали мусор, даже стоя по колено в холодной Неве, рассказали организаторы мероприятия.

За уборкой можно было наблюдать по онлайн-трансляции, где приглашённые комики проектов ТНТ и Stand-Up Club #1 комментировали происходящее.

На одной из локаций победу одержала команда «Рюриковичи». Во многом благодаря стараниям её капитана — генерального консула Норвегии Ричарда Скарборо. Он своими руками достал из холодной Невы грузовую покрышку весом не менее 70 килограммов. Счастливый победитель отдал свой приз маленьким участникам состязания.



«Я же викинг», — прокомментировал консул.

Он принимал участие в игре в Рыбацком. Здесь в этом году игра проходила при поддержке фестиваля «Неделя Северных стран». На борьбу с мусором также вышли работники Датского института культуры, Института Финляндии в Петербурге, Генеральных консульств Норвегии, Финляндии и Швеции.

Стендап-комик Вера Котельникова дала сольное выступление с историей про музеи мусора и римских сомов-мутантов.

«Я считаю, что «Чистые Игры» — это суперкрутая инициатива. Надеюсь, что с каждым годом к вам будут подключаться все больше городов и кубки будут проходить чаще. Если вы меня позовёте в следующем году, я с удовольствием лично приму участие», — сказала Котельникова.

Самвел Гиновян и Сева Ловкачев наблюдали демонстрацию интересных находок участниками, комментируя происходящее. Комики гадали, кому же достанутся добытые артефакты и как они там оказались изначально.

Из Ломоносовского района Петербурга прямое включение провела команда «Миссис Санкт-Петербург». 54 финалистки 2021 года отнеслись к уборкам основательно. Через час Оранжевая дюна уже была полностью расчищена.

