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Озабоченный средь бела дня украл манекен с нижним бельём из магазина для взрослых в Москве

Неожиданным объектом для преступного посягательства в Москве стал манекен с нижним бельём в одном из магазинов для взрослых.

Как сообщает 21 сентября «МВД-Медиа», в дежурную часть ОМВД по Нагорному району столицы поступило заявление от работника торговой организации. Он рассказал, что один из посетителей открыто похитил из магазина манекен с нижним бельём, после чего скрылся. По предварительным оценкам, ущерб составил более 20 тысяч рублей.

МВД МЕДИА / telegram

Сотрудники полиции достаточно быстро задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 37-летний приезжий гражданин. Похищенное у него изъято. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабёж).

О состоянии манекена и его возможных повреждениях не уточняется.

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Комментарии (3)

265055770
Вряд ли он озабоченный. Скорее, просто сесть нужно было.
nuga
Может он хочет кражей манекена прикрыть другое тяжкое.
161489582
С ними баба- для неё старались?
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