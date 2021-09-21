Как сообщает 21 сентября «МВД-Медиа», в дежурную часть ОМВД по Нагорному району столицы поступило заявление от работника торговой организации. Он рассказал, что один из посетителей открыто похитил из магазина манекен с нижним бельём, после чего скрылся. По предварительным оценкам, ущерб составил более 20 тысяч рублей.
МВД МЕДИА / telegram
Сотрудники полиции достаточно быстро задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 37-летний приезжий гражданин. Похищенное у него изъято. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по
О состоянии манекена и его возможных повреждениях не уточняется.