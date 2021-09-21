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Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге продолжает снижаться. Теперь уже третье место по России

В Петербурге за сутки выявили 1 060 заболевших COVID-19. Умерли от коронавируса в городе уже более 21 тыс. человек.

Как следует из опубликованных оперштабом данных за 21 сентября, в целом по России за минувшие сутки зафиксировали 19 179 случаев коронавируса (накануне их было 19 744). Новых инфицированных нашли во всех регионах. Лидером по числу новых случаев оказалась Москва с 1 926 заболевшими. Подмосковье обошло Петербург и заняло по этому показателю второе место с 1 101 новым случаем COVID-19.

За сутки летальную статистику в РФ пополнили 812 человек (накануне их было 778), из которых 42 — в Петербурге. Всего с начала пандемии коронавирус забрал 199 808 жизней (из них в Петербурге — 21 364).

Во всем мире число заболевших COVID-19 выросло до 229 миллионов.

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