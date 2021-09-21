Как следует из опубликованных оперштабом данных за 21 сентября, в целом по России за минувшие сутки зафиксировали
За сутки летальную статистику в РФ пополнили 812 человек (накануне их было 778), из которых 42 — в Петербурге. Всего с начала пандемии коронавирус забрал
Во всем мире число заболевших COVID-19 выросло до 229 миллионов.
Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге продолжает снижаться. Теперь уже третье место по России
В Петербурге за сутки выявили
Как следует из опубликованных оперштабом данных за 21 сентября, в целом по России за минувшие сутки зафиксировали