Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге продолжает снижаться. Теперь уже третье место по России

Как следует из опубликованных оперштабом данных за 21 сентября, в целом по России за минувшие сутки зафиксировали 19 179 случаев коронавируса (накануне их было 19 744 ). Новых инфицированных нашли во всех регионах. Лидером по числу новых случаев оказалась Москва с 1 926 заболевшими. Подмосковье обошло Петербург и заняло по этому показателю второе место с 1 101 новым случаем COVID-19.



За сутки летальную статистику в РФ пополнили 812 человек (накануне их было 778), из которых 42 — в Петербурге. Всего с начала пандемии коронавирус забрал 199 808 жизней (из них в Петербурге — 21 364 ).



Во всем мире число заболевших COVID-19 выросло до 229 миллионов.

