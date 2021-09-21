Об инциденте рассказала солистка группы Hi-Fi Марина Дрождина, она опубликовала видеозапись с выступления в своем Instagram-аккаунте.

В московском театре на Таганке премьерный показ спектакля «Вишневый сад» завершился избиением актера Антона Анурова. В качестве «оружия» зрительница использовала цветочный букет.

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Инцидент произошел в тот момент, когда артисты выходили на поклон. «Она просто подошла и по-настоящему отхлестала живым букетом актера прямо у всех на глазах», — гласит запись в социальной сети.

Свидетельница происшествия дала подписчикам возможность предположить, в чем причина негативных эмоций зрительницы. В числе вариантов: любовные проблемы, профессиональная конкуренция и жажда «горячего контента» для канала в TikTok.



По данным местных СМИ, сам Ануров с девушкой незнаком, между тем подобные случаи провокаций происходят с ним регулярно.

