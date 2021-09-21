Авария с двумя грузовиками заставила автомобилистов постоять в пробке по дороге из Петербурга в Ям-Ижору вечером 20 сентября. Устроивший ДТП водитель оказался пьян.
Как стало известно «Фонтанке», в 21:30 на 680-м километре федеральной трассы М-10 «Россия» в Пушкинском районе Петербурга 53-летний житель Тосно, двигаясь в направлении Москвы на грузовике Scania с полуприцепом, не справился с управлением и врезался в другой Scania с полуприцепом, который стоял на обочине и частично на проезжей части. В результате аварии никто не пострадал, но трасса оказалась частично перекрыта почти на два часа — с 21:30 до 23:17.
Водитель первой «Скании» оказался пьян: он надул в алкотестер 1,006 мг/л. Мужчина работает водителем в фирме, занимающейся грузоперевозками, и грузовик с полуприцепом принадлежит компании. За рулем второго большегруза был 33-летний житель Республики Коми, автомобиль принадлежит ему же.
Всего за минувшие сутки, 20 сентября, в Петербурге произошло 343 ДТП, в том числе семь с пострадавшими, сообщает 21 сентября УГИБДД. В Ленобласти зафиксировали 68 аварий, из которых в шести случаях были пострадавшие. На петербургских дорогах травмы получили семь человек, на областных — шестеро. Детей среди пострадавших не было, также обошлось и без жертв.