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Должностные лица УМВД в Приамурье задержаны по подозрению в получении взятки

Источник сообщил о задержании сотрудников УМВД по Амурской области

Сразу несколько сотрудников УМВД по Амурской области задержаны по подозрению в получении взятки. Об этом со ссылкой на информированный источник утром 21 сентября сообщает «Интерфакс».

«В здании УМВД области сегодня работали следователи и оперативные группы. Задержаны несколько сотрудников — руководитель одного из подразделений и его подчинённые. Они подозреваются в получении взятки», — уточнил собеседник агентства.

Официального подтверждения информации о задержаниях в региональном УМВД пока нет. В следственном управлении и в полиции ситуацию пока не комментируют.

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