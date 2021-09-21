Должностные лица УМВД в Приамурье задержаны по подозрению в получении взятки

Сразу несколько сотрудников УМВД по Амурской области задержаны по подозрению в получении взятки. Об этом со ссылкой на информированный источник утром 21 сентября сообщает «Интерфакс».



«В здании УМВД области сегодня работали следователи и оперативные группы. Задержаны несколько сотрудников — руководитель одного из подразделений и его подчинённые. Они подозреваются в получении взятки», — уточнил собеседник агентства.



Официального подтверждения информации о задержаниях в региональном УМВД пока нет. В следственном управлении и в полиции ситуацию пока не комментируют.

