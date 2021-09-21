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В раздевалке бассейна на севере Петербурга подросток совершил сексуальное насилие над семилетним

СК Приморского района устанавливает обстоятельства нападения подростка на первоклассника в раздевалке бассейна.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 сентября, в полицию накануне около трех дня обратилась 37-летняя петербурженка. Она, по предварительной информации, сообщила, что спустя полгода семилетний сын рассказал ей о том, что подвергся насилию. Якобы в апреле этого года в раздевалке бассейна на улице Главной мальчик Саша, лет двенадцати, под угрозой физической расправы совершил над ним насильственные действия сексуального характера.

Полицейские установили данные Саши. Оказалось, что ему не 12, а 10 лет. С подростком и его родителями сотрудники СК провели опросы.

Проводится доследственная проверка.

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Комментарии (1)

Владислав М
Какое может быть насилие в 10 лет, там ещё ничего не выросло!?
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