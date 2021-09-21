В Красноярске мужчина ранил ножом двух подростков. Возбуждено уголовное дело, сообщает 21 сентября пресс-служба регионального ГУ МВД.



Инцидент произошел вечером 17 сентября. О нападении в полицию сообщили очевидцы. Мужчина успел ранить ножом двух парней в возрасте 15 и 17 лет. Агрессора задержал прибывший на место наряд ППС. Злоумышленником оказался ранее не судимый 57-летний местный житель.



В отделе полиции мужчина объяснил, что в тот вечер пил водку. По его словам, подростки «пошли толпой» на него, а он пытался защититься. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», нападавшему грозит до пяти лет лишения свободы.

