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«Толпой на меня пошли, я отмахивался». Россиянин напал с ножом на подростков

Житель Красноярска стал фигурантом уголовного дела после нападения с ножом на подростков

В Красноярске мужчина ранил ножом двух подростков. Возбуждено уголовное дело, сообщает 21 сентября пресс-служба регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел вечером 17 сентября. О нападении в полицию сообщили очевидцы. Мужчина успел ранить ножом двух парней в возрасте 15 и 17 лет. Агрессора задержал прибывший на место наряд ППС. Злоумышленником оказался ранее не судимый 57-летний местный житель.

В отделе полиции мужчина объяснил, что в тот вечер пил водку. По его словам, подростки «пошли толпой» на него, а он пытался защититься. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», нападавшему грозит до пяти лет лишения свободы.

ГУ МВД по Красноярскому краю

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Комментарии (5)

teodor
Менты, на видео тоже как пьяные двигаются)
ДЮрьевич
а кто в итоге нападавший? кому грозит?
265101847
Сволочи, видят- пьяный, решили ограбить, жалко , не насмерть замочил зверьков, впредь неповадно будет. Мужика жалко, припаяют по полной.
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