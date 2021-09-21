Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в ГУ МВД по Петербургу и области 21 сентября, накануне около 11 утра в полицию обратился 27-летний мужчина, владелец «Газели». Он сообщил, что около 10:45 на перекрёстке Зольной улицы и Дальневосточного проспекта водитель «БМВ Х6» совершил разворот и попытался сразу повернуть направо, но в полосе стоял фургон. Оба автомобиля остановились, между водителями вспыхнула перепалка. Во время ссоры водитель иномарки, не выходя из салона, выстрелил в сторону «Газели» из пневматического пистолета, а после этого уехал.

Уголовное дело по статье «Хулиганство» возбуждено после встречи на дороге в Невском районе «БМВ Х6» и фургона «Газель».

Сотрудники полиции ввели план «Перехват», и через три часа разыскиваемый «БМВ» был обнаружен и остановлен у дома 27 по Индустриальному проспекту. Водителя иномарки — 36-летнего жителя Луги доставили в отдел полиции.



Там он пояснил, улыбаясь, что стрелял по оппоненту «в поучительных целях». В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

