В аэропорту Владивостока сотрудники отделения НЦБ Интерпола УМВД России по Приморскому краю и линейного управления полиции задержали 48-летнего гражданина Китая, который находится в международном розыске. Об этом сообщает 21 сентября «МВД Медиа».



Мужчину искали по запросу правоохранителей Республики Корея. По данным следствия, в мае 2017 года задержанный, будучи руководителем торговой организации по импорту и экспорту морепродуктов, вместе с сообщником обманул управляющего директора крупной международной компании на 450 тысяч долларов.