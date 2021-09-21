В аэропорту Владивостока сотрудники отделения НЦБ Интерпола УМВД России по Приморскому краю и линейного управления полиции задержали 48-летнего гражданина Китая, который находится в международном розыске. Об этом сообщает 21 сентября «МВД Медиа».
Мужчину искали по запросу правоохранителей Республики Корея. По данным следствия, в мае 2017 года задержанный, будучи руководителем торговой организации по импорту и экспорту морепродуктов, вместе с сообщником обманул управляющего директора крупной международной компании на 450 тысяч долларов.
Сотрудники Интерпола выяснили, что китаец приобрел авиабилеты на самолет из Владивостока в Москву, полицейские задержали его в аэропорту. Вместо полета в столицу России он отправился в СИЗО. Решается вопрос о его экстрадиции в Корею.
Автор: МВД Медиа