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В России задержали китайца, которого искали в Корее

В аэропорту Владивостока сотрудники отделения НЦБ Интерпола УМВД России по Приморскому краю и линейного управления полиции задержали 48-летнего гражданина Китая, который находится в международном розыске. Об этом сообщает 21 сентября «МВД Медиа».

Мужчину искали по запросу правоохранителей Республики Корея. По данным следствия, в мае 2017 года задержанный, будучи руководителем торговой организации по импорту и экспорту морепродуктов, вместе с сообщником обманул управляющего директора крупной международной компании на 450 тысяч долларов.

Сотрудники Интерпола выяснили, что китаец приобрел авиабилеты на самолет из Владивостока в Москву, полицейские задержали его в аэропорту. Вместо полета в столицу России он отправился в СИЗО. Решается вопрос о его экстрадиции в Корею.

Автор: МВД Медиа

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