В Хасавюрте в результате пожара в гостинице погибли два человека, еще шестеро пострадали. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану.



Информация о возгорании в двухэтажном здании поступила спасателям в 04:12 по местному времени. В 06:17 пожар был полностью потушен.



«В ходе тушения пожара обнаружены тела двух погибших мужчин. В Хасавюртовскую ЦГБ доставлены с различными травмами шесть человек (из них одна женщина 1983 года рождения), из них один в реанимации. Детей нет. Эвакуировано 19 человек», — рассказали в ведомстве.

