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Два человека погибли при пожаре в гостинице в Дагестане

В Хасавюрте в результате пожара в гостинице погибли два человека, еще шестеро пострадали. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану.

Информация о возгорании в двухэтажном здании поступила спасателям в 04:12 по местному времени. В 06:17 пожар был полностью потушен.

«В ходе тушения пожара обнаружены тела двух погибших мужчин. В Хасавюртовскую ЦГБ доставлены с различными травмами шесть человек (из них одна женщина 1983 года рождения), из них один в реанимации. Детей нет. Эвакуировано 19 человек», — рассказали в ведомстве.

Фото: ГУ МЧС по Республике Дагестан
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К тушению пожара привлекались 54 спасателя и 21 единица техники.

Фото: ГУ МЧС по Республике Дагестан

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