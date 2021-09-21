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Коронавирус превзошел «испанку». В Америке он унес больше жизней, чем любая эпидемия

COVID-19 вызвал самую смертоносную эпидемию в США

В США число смертей от коронавируса превысило количество погибших от испанского гриппа. Эпидемия COVID-19 стала самой смертоносной в истории страны, сообщает 20 августа РИА Новости.

Испанский грипп, или «испанка», прошлась по Америке в 1818–1819 годах и унесла, по официальным данным, 675 тысяч жизней. Согласно данным университета имени Джонса Хопкинса, от коронавируса умерли 675 722 американца.

Испанский грипп поразил не менее 550 миллионов человек (около 30% населения Земли). По разным оценкам, погибли от него 17,4–100 миллионов человек.

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Комментарии (3)

Den_Nik74
Да уж... На век ошиблись, и с периодом не угадали. 1918-1920.
266280882
Ребята Вы с веком ошиблись.
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