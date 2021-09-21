Коронавирус превзошел «испанку». В Америке он унес больше жизней, чем любая эпидемия

В США число смертей от коронавируса превысило количество погибших от испанского гриппа. Эпидемия COVID-19 стала самой смертоносной в истории страны, сообщает 20 августа РИА Новости.



Испанский грипп, или «испанка», прошлась по Америке в 1818–1819 годах и унесла, по официальным данным, 675 тысяч жизней. Согласно данным университета имени Джонса Хопкинса, от коронавируса умерли 675 722 американца.

Испанский грипп поразил не менее 550 миллионов человек (около 30% населения Земли). По разным оценкам, погибли от него 17,4–100 миллионов человек.