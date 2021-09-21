Бизнес без бумажек и очередей: как предпринимателям импортировать товары на продажу

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Кроме освоения теории нужно самостоятельно искать решения многих практических вопросов. Как заполнить декларацию на товары? Как рассчитать таможенную стоимость? Когда подавать документы для таможни? Ответами на эти и другие вопросы станет тамо — набор сервисов, который упрощает таможенное оформление.

В тамо входят:

тамо • ОС — операционная система для международной торговли;

тамо • школа — курсы и база знаний по таможенному оформлению;

тамо • эксперт — консультации по любым таможенным процедурам.

В этом материале рассказывается, зачем рынку эти сервисы, какие проблемы они решают и как помогают предпринимателям развивать бизнес. 1. Что такое тамо • ОС и как она помогает?

Предприниматели, которые работают с таможенными органами, знают, насколько трудно растаможить товар вовремя без дополнительных расходов. Кажется, что всё подписал, предоставил и оплатил, но у инспектора все равно появляются дополнительные вопросы. Эти сложности помогает решить тамо • ОС — сервис, который позволяет поэтапно заполнять документы поставки, предлагает подсказки и подсвечивает ошибки в графах. Благодаря простому и понятному интерфейсу его освоит даже неопытный пользователь.

Тамо • ОС — это уникальная операционная система, где все документы находятся в полном порядке и будут доступны пользователю в любой ситуации. Главное, чтобы под рукой был интернет. С этим сервисом предприниматели не потеряют ни одной поставки и смогут ускорить процесс таможенного оформления или сэкономить деньги благодаря электронному документообороту. тамо • ОС упрощает взаимодействие с таможенными органами РФ.



2. Для тех, кто только начинает

Самостоятельно постигать мир международной торговли очень непросто. Вы тратите много времени на сбор информации и всё равно набиваете шишки: формулировки законов не всегда однозначны, а информация в открытых источниках порой не соответствует действительности.

Для того чтобы предприниматель не испугался длинных аббревиатур, сложных регламентов таможенных органов, в тамо • школе вся информация изложена более структурировано и доступно. Актуальные законы и условия работы с таможней здесь представлены просто и последовательно.

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Сейчас в тамо • школе есть 2 курса: теоретический и практический. Сначала лучше ознакомиться с курсом «Международная торговля. Первые шаги». Это теория, которая необходима всем, кто хочет начать самостоятельную внешнеэкономическую деятельность, но еще не понимает, как работать с таможней. Второй курс — это симулятор декларирования, максимально приближенный к настоящей работе. Предприниматель тренируется оформлять декларацию самостоятельно и обучается работе с тамо • ОС.



3. Для тех, кто уже работает в международной торговле

Если вам нужно уточнить детали по таможенному оформлению, получить рекомендации по спорной ситуации с поставщиком или просто проконсультироваться — обращайтесь в тамо • эксперт. Специалисты помогут найти решение как узких вопросов (к примеру, подготовить статистическую таблицу или составить аналитическую справку), так и общих (подать декларацию или оплатить госпошлину).

Эти 3 сервиса (тамо • ОС, тамо • школа, тамо • эксперт) отлично дополняют друг друга. Они эффективно работают в связке, что иллюстрирует пример ниже.

У Анны есть шоурум, который она развивает 3 года. Ей захотелось обновить ассортимент, но у региональных поставщиков не нашлось ничего подходящего. Тогда предпринимательница обратилась к американскому рынку, отыскала нужные позиции и решила их привезти. Девушка никогда не сталкивалась с импортом. Когда она попробовала погрузиться в эту тему самостоятельно, запуталась в терминах и испугалась таможенного законодательства. Поэтому она прошла курсы тамо • школы и поняла, как устроена международная торговля, какие документы понадобятся при поставках и как правильно подобрать код ТН ВЭД.



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После того, как Анна посчитала все возможные пошлины, затраты на страховку и логистику, она поняла, что американский рынок ей не подходит, и стала сотрудничать с корейскими производителями, начала использовать тамо • ОС и вести свои поставки там. При возникновении сложностей она в пару кликов обращалась к эксперту, который помогал решать трудные вопросы по таможенному оформлению.

Иными словами, благодаря миру тамо предпринимателям проще войти на международный рынок и адаптировать его под свои задачи. Этот единый ресурс предоставляет в одном окне всё, что необходимо для бизнеса. Никаких потерянных бумажек, просроченных платежей и очередей в таможенных организациях.

Справка: тамо — это продукт «Таможенной карты», первого оператора таможенных платежей в России, который существует на рынке более 20 лет. Компания давно закрепилась на рынке крупного бизнеса и пользуется большим доверием. В 2020 году «Таможенная карта» провела ребрендинг, взяла курс на цифровую трансформацию и новый для себя сегмент — малый и средний бизнес. Для развития этой ниши компания создала тамо — набор сервисов для ведения трансграничной торговли небольших компаний.



Материал подготовлен специально для «Таможенной карты»