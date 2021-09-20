Транспортировку газа по «Силе Сибири» остановят на неделю

Транспортировку газа по трубопроводу «Сила Сибири» остановят с 22 по 29 сентября, на нем пройдут плановые технические работы, сообщается 20 сентября в Telegram-канале «Газпрома».

«С 22 по 29 сентября на газопроводе «Сила Сибири» пройдут плановые профилактические работы. Транспортировка газа по нему в этот период будет приостановлена», — говорится в сообщении.

«Газпром» и китайская CNPC согласовали сроки проведения работ в прошлом году. По ранее достигнутой договоренности, говорится в сообщении, профилактика оборудования и систем газопровода проходит два раза в год: весной и осенью.