Неизвестный открыл стрельбу на территории средней школы в американском городе Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния). Об этом 20 сентября сообщается на сайте городского полицейского департамента.
В результате пострадали два человека. Они госпитализированы с огнестрельными ранениями, их жизни ничего не угрожает. Нападавшего ищут.
🚨 #ÚltimaHora 🇺🇸 #EstadosUnidos Un tiroteo ha sido reportado en una secundaria de #NewportNews, en #Virginia.— César Jiménez Mtz (@cmjimenezxto) September 20, 2021
La Policía informó que dos personas fueron trasladadas al hospital con heridas de bala y que la policía se encuentra en #HeritageHighSchool.@olivanoticias pic.twitter.com/Jpk67fYksG
Сейчас на месте работает полиция, всех учеников эвакуировали. Стражи порядка также опровергли информацию о стрелках в других школах.
Ранее сообщалось, что 20 сентября на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета 18-летний молодой человек открыл стрельбу по окружающим. Люди спасались прыгая из окон. После шутинга все занятия в Пермском крае отменили. По последним данным, в результате погибли не менее шести человек, еще 28 пострадали.