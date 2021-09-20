В результате пострадали два человека. Они госпитализированы с огнестрельными ранениями, их жизни ничего не угрожает. Нападавшего ищут.

Неизвестный открыл стрельбу на территории средней школы в американском городе Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния). Об этом 20 сентября сообщается на сайте городского полицейского департамента.

Сейчас на месте работает полиция, всех учеников эвакуировали. Стражи порядка также опровергли информацию о стрелках в других школах.

Ранее сообщалось, что 20 сентября на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета 18-летний молодой человек открыл стрельбу по окружающим. Люди спасались прыгая из окон. После шутинга все занятия в Пермском крае отменили. По последним данным, в результате погибли не менее шести человек, еще 28 пострадали.

