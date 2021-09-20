FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +8
73.33р85.88р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
1
Печать

Два человека пострадали в результате стрельбы в американской школе

Неизвестный открыл стрельбу на территории средней школы в американском городе Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния). Об этом 20 сентября сообщается на сайте городского полицейского департамента.

В результате пострадали два человека. Они госпитализированы с огнестрельными ранениями, их жизни ничего не угрожает. Нападавшего ищут.

Сейчас на месте работает полиция, всех учеников эвакуировали. Стражи порядка также опровергли информацию о стрелках в других школах.

Ранее сообщалось, что 20 сентября на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета 18-летний молодой человек открыл стрельбу по окружающим. Люди спасались прыгая из окон. После шутинга все занятия в Пермском крае отменили. По последним данным, в результате погибли не менее шести человек, еще 28 пострадали.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Аппаратчик мокрой классификации
А вот разрешили бы им короткостволы - друг друга бы вмиг поубивали!! :)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний