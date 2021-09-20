В пруду Пискаревского мемориального кладбища вместе с родителями — Персеем и Афиной — плавают два подросших лебеденка-шипуна. Они уже размером со взрослых, но белый цвет обретут только к трем годам — пока что щеголяют с грязно-серым оперением.
Как 20 сентября написал в своей группе «Каждой твари по паре» зоолог Павел Глазков, в конце июня у птичьей пары родилось четверо птенцов, но выжили только двое. Каждую весну в этот пруд выпускают лебедей-шипунов из Ленинградского зоопарка, а зимовать они отправляются обратно.
«В дикой природе Ленинградской области этот вид лебедей впервые появился лишь несколько десятков лет назад, а сейчас на Финском заливе ежегодно гнездится около 50 пар лебедей-шипунов. Интересно, что третий год эти белоснежные красавцы продолжают свой род и в Петербурге, в плавнях дамбы города Кронштадта», — уточняет специалист.
По словам зоолога, в прошлом году семья лебедей-шипунов не улетела из кронштадтских плавней, как обычно бывает, а осталась зимовать в Петербурге. Как и другие лебеди, пару они выбирают на всю жизнь, а прожить в природе могут до 25 лет.