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«Ждем погодный Армагеддон». В Дудергофском канале потеряли воду

Из Дудегрофского канала ушла вода

В понедельник, 20 сентября, в Дудергофском канале пропала вода. Об этом в группе «Красносельский район» во «ВКонтакте» рассказал очевидец, пошутив, что теперь стоит ждать «погодного Армагеддона».

Как пояснил «Фонтанке» главный синоптик Петербурга Александр Колесов, восточный ветер выгнал воду из Невской губы, которая сообщается с каналом. Уровень поднимется, когда поменяется ветер — вероятно, к пятнице.

Согласно предупреждениям МЧС по региону, к десяти вечера понедельника — часу ночи вторника уровень воды в Невской губе Финского залива понизится до минус 70 — 75 сантиметров.

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Комментарии (3)

alexadmin
Должен седовласый старец пройти с кучей народа. Не видел еще никто?
Шихаэль Мумахер
а рыпка-то где?
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