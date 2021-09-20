107-летние японки признаны самыми старыми близнецами в мире

Книга рекордов Гиннесса 20 сентября официально признала Умено Сумияма и Коме Кодама самыми старыми однояйцевыми близнецами в истории.



Рекордсменки родились 5 ноября 1913 года на острове Сёдо в японской префектуре Кагава в большой многодетной семье, где воспитывались 13 детей. В детстве их постоянно дразнили из-за необычайной схожести. Когда дети чуть подросли, то разъехались в разные концы страны, потом обзавелись семьями и почти потеряли связь.



Пережив две мировые войны, сестры встречались только на похоронах и свадьбах членов большой семьи. Когда им исполнилось по 70 лет, они соединились на время, чтобы вдвоем совершить буддийское паломничество.

