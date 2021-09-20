107-летние японки признаны самыми старыми близнецами в мире

Книга рекордов Гиннесса 20 сентября официально признала Умено Сумияма и Коме Кодама самыми старыми однояйцевыми близнецами в истории.
Рекордсменки родились 5 ноября 1913 года на острове Сёдо в японской префектуре Кагава в большой многодетной семье, где воспитывались 13 детей. В детстве их постоянно дразнили из-за необычайной схожести. Когда дети чуть подросли, то разъехались в разные концы страны, потом обзавелись семьями и почти потеряли связь.
Пережив две мировые войны, сестры встречались только на похоронах и свадьбах членов большой семьи. Когда им исполнилось по 70 лет, они соединились на время, чтобы вдвоем совершить буддийское паломничество.
Сестры в молодости часто шутили, сравнивая себя с Кин и Гин — это известные в Японии сестры-долгожительницы, именно им принадлежит предыдущий рекорд Гиннесса. В этом году Умено и Коме побили этот рекорд. Сегодня сестры живут в разных домах престарелых.
Японии принадлежат несколько рекордов долгожительства. Там живет самая старая из ныне живущих людей — Танака Кейн, которой на данный момент 118 лет. Предыдущий рекорд тоже принадлежал японцу — им был Дзироэмон Кимура, который прожил 116 лет и 54 дня.