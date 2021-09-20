В 1-м Предпортовом проезде, 13, из окна выпал мужчина. Он лежал на козырьке больше часа, а медики стояли у здания и ждали МЧС, рассказала «Фонтанке» 20 сентября очевидица.



«Около пяти вечера вызвали скорую, она приехала через 15 минут, но без МЧС, говорят, подниматься не могут. Человек лежит в крови, кричит», — сообщила жительница дома.

