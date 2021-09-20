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«Лежит на козырьке в крови, кричит, скорая час стоит внизу». В 1-м Предпортовом из окна выпал человек

В Московском районе Петербурга из окна выпал человек

Медики говорят, что не могут добраться до мужчины, пока не приедет МЧС.

В 1-м Предпортовом проезде, 13, из окна выпал мужчина. Он лежал на козырьке больше часа, а медики стояли у здания и ждали МЧС, рассказала «Фонтанке» 20 сентября очевидица.

«Около пяти вечера вызвали скорую, она приехала через 15 минут, но без МЧС, говорят, подниматься не могут. Человек лежит в крови, кричит», — сообщила жительница дома.

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Также девушка уточнила, что на место приезжала полиция — брать показания у человека, который находился в квартире с выпавшим мужчиной.

автор видео читательница «Фонтанки»

С помощью бригады МЧС, которая приехала около шести вечера, за двадцать минут выпавшего сняли с козырька и увезли в больницу. «Фонтанка» направила запросы в МВД и комздрав Петербурга.

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Комментарии (6)

Noisymouse
Что за чучелко комментирует? Подняла филе и полезла на козырек. Это ее ровно такая же обязанность, как врача "скорой" - никакая.
Павел Михайлов
По всем инструкциям Скорая попва га 100%. А вот чем была так занята МЧС , что пришлось их ждать целый час.
Иван 2пырьев
С какой деревни читательница заехала?
Сидит, бубнит и тоже не помохает
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