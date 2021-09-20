В центре Петербурга автомобиль вспыхнул после обратного удара пламени. Платить будут жилищники

Пожарное разгильдяйство жилищников вынудило автомобилиста ремонтировать машину, обгоревшую в центре Петербурга. Суд взыскал в его пользу полмиллиона рублей.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 20 сентября, Алексей Зимороев обратился с иском к Городской аварийно-восстановительной службе жилищного фонда после того, как 13 мая прошлого года на проспекте Бакунина обгорел его автомобиль.



В результате проверки дознаватель МЧС установил причину: возгорание произошло из-за неисправности газосварочного оборудования, которое принадлежало ответчику. Сварку вели в подвале дома на Невском проспекте, на Бакунина находилась машина с баллонами. Во время работ произошёл обратный удар пламени, после чего сорвало шланги и мгновенно воспламенилась газовоздушная смесь.

