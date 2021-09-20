В центре Петербурга автомобиль вспыхнул после обратного удара пламени. Платить будут жилищники

Пожарное разгильдяйство жилищников вынудило автомобилиста ремонтировать машину, обгоревшую в центре Петербурга. Суд взыскал в его пользу полмиллиона рублей.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 20 сентября, Алексей Зимороев обратился с иском к Городской аварийно-восстановительной службе жилищного фонда после того, как 13 мая прошлого года на проспекте Бакунина обгорел его автомобиль.
В результате проверки дознаватель МЧС установил причину: возгорание произошло из-за неисправности газосварочного оборудования, которое принадлежало ответчику. Сварку вели в подвале дома на Невском проспекте, на Бакунина находилась машина с баллонами. Во время работ произошёл обратный удар пламени, после чего сорвало шланги и мгновенно воспламенилась газовоздушная смесь.
Судебная пожарно-техническая экспертиза подтвердила, что горение стабилизировалось в виде факела, направленного на заднюю часть «Хёндэ». Вспышка под автомобилем попала на видео.
Как сказано в решении, у машины обгорела обшивка багажника, частично расплавлен задний бампер, у правого заднего крыла вспучило краску, у левого она выгорела. Шина на левом заднем колесе прогорела до дыр, крышку багажника закоптила.
«Экспертом также был установлен ряд нарушений нормативных требований пожарной безопасности к технологическому оборудованию и связанному с ним технологическому процессу производства газосварочных работ, которые состоят в причинной связи с возникновением пожара», — уточнили в пресс-службе.
Куйбышевский райсуд взыскал в пользу Зимороева с ГКУ «Городская аварийно-восстановительная служба жилищного фонда Санкт-Петербурга» без малого 480 тысяч рублей в качестве компенсации ремонта, а также 48 тысяч рублей в счёт судебных расходов.