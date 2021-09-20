Суд в Петербурге запретил пять сайтов, где продавали жевательный табак

Петроградский районный суд Петербурга запретил пять сайтов, с помощью которых велась продажа жевательного табака. Об этом 20 сентября сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.



Такое решение связано с нарушением действующего законодательства. «Посещение сайтов свободно для всех без исключения граждан, какие-либо ограничения и предупреждения об ограничении к их доступу по кругу лиц отсутствуют», — гласит запись.



С 20 августа 2021 года районные суды Петербурга признали запрещенной к распространению информацию на 105 сайтах с предложениями о продаже и доставке жевательного табака, а также закиси азота — вещества, меняющего состояние организма.

