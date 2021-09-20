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В Петербурге осталось меньше 1 000 свободных коронавирусных коек

Число пациентов с коронавирусом в Петербурге продолжает увеличиваться, а мест для них в больницах всё меньше, следует из статистики Смольного.

Как говорится в опубликованном 20 сентября «Перечне показателей эпидемиологической ситуации в СПб», за минувшие сутки в больницы города поступили 211 человек. Выписано было 65.

На 5 313 развернутых койках лежат 4 372 пациента. Свободных — 941. В реанимации находятся 421 человек, на ИВЛ — 163. В «Ленэкспо» — 165 пациентов. В пансионате «Заря» — 605.

За минувшие сутки первично вакцинировали 1 351 человека. Закончили цикл (в том числе одной прививкой «Спутника Лайт») — 3 741 человек. А всего с начала прививочной кампании в Петербурге полностью привили 1,6 млн жителей. В запасе еще 613 тысяч доз.

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Комментарии (3)

Skazochny
логично...
Happy White
Тут что-то нечисто: если такой большой запас есть, так почему его не используют? Ну вот ты в пустыне и у тебя есть вода, ты её пить будешь или в запасе держать?
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