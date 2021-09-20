автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Как следует из предварительных итогов голосования, отразившихся системе ГАС «Выборы» на 14:09 20 сентября, в округе №211 больше всего голосов набирает кандидат от «Единой России» — депутат Госдумы VII созыва Михаил Романов. За него петербуржцы отдали 63 555 голосов. На втором месте депутат городского ЗакСа от КПРФ Ольга Ходунова. Ее результат почти в два раза ниже, чем у лидера округа, — 31 410 голосов.



Фото: фрагмент скриншота ГАС «Выборы» Поделиться Поделиться







В округе №212, по данным на 14:31, с небольшим отрывом лидирует единоросс Александр Тетердинко, набравший 40 049 голосов. Всего на 945 голосов от него отстает кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова.



Фото: фрагмент скриншота ГАС «Выборы» Поделиться Поделиться







В 213-м округе с большим отрывом от конкурентов лидирует единоросс Евгений Марченко. По данным на 15:27, за него проголосовали 66 963 человека. Почти 20 тысяч голосов ему уступает депутат петербургского Заксобрания от КПРФ Ирина Иванова.



Фото: фрагмент скриншота ГАС «Выборы» Поделиться Поделиться







В 214-м округе на 14:45 лидирует депутат Госдумы от «Справедливой России — За правду» актриса Елена Драпеко. Ее преследует региональный депутат от «Единой России» Елена Рахова. Отрыв между дамами составляет 12 475 голосов преданных избирателей.



Фото: фрагмент скриншота ГАС «Выборы» Поделиться Поделиться







В округе №215, похоже, депутат нижней палаты парламента от «Справедливой России» Олег Нилов уступит мандат действующему главе Приморского района единороссу Николаю Цеду. По крайне мере, об этом говорят данные на 16:04.



Фото: фрагмент скриншота ГАС «Выборы» Поделиться Поделиться







В 216-м округе более 54 тысяч голосов, по данным на 16:42, получил вице-спикер петербургского парламента единоросс Сергей Соловьев. У яблочника Бориса Вишневского только второе место в округе.



Фото: фрагмент скриншота ГАС «Выборы» Поделиться Поделиться







В округе №217 на 16:34 лидирует глава фракции «Партия Роста» в Заксобрании Петербурга Оксана Дмитриева. Ближайшей конкурентке и коллеге по парламенту из фракции «Единая Россия» Любови Егоровой до нее более 17 тысяч голосов.



Фото: фрагмент скриншота ГАС «Выборы» Поделиться Поделиться







Депутат Госдумы единоросс Виталий Милонов традиционно лидирует в округе №218. По данным на 14:11, у него 45 934 голоса. Пушкинский муниципал Борис Орешков, выдвинутый «Яблоком», набирает 28 405 голосов и претендует с ними только на второе место в округе.



Фото: фрагмент скриншота ГАС «Выборы» Поделиться Поделиться







Итого, по информации ГАС «Выборы» на 14:00–16:42, на пять из восьми мандатов уверенно претендуют единороссы. В одном округе ситуация неустойчивая — за мандат борются кандидаты от «Единой России» и «Справедливой России». По одному мандату, судя по опубликованным данным, может достаться представителям эсеров и Партии Роста.

В пяти избирательных округах из восьми третьи места по результатам голосования занимали представители КПРФ, в трех — эсеры.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»