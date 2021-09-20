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Думская восьмерка. Кто из Петербурга уже одной ногой на Охотном ряду

Кто побеждает на выборах в Госдуму по одномандатным округам в Петербурге

Результаты голосования петербуржцев за депутатов Госдумы пока опубликованы не полностью, но в подавляющем большинстве избирательных округов наметились лидеры. Наиболее хрупкая ситуация — в округе №212, где нос к носу идут единоросс и эсерка.

автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»
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Как следует из предварительных итогов голосования, отразившихся системе ГАС «Выборы» на 14:09 20 сентября, в округе №211 больше всего голосов набирает кандидат от «Единой России» — депутат Госдумы VII созыва Михаил Романов. За него петербуржцы отдали 63 555 голосов. На втором месте депутат городского ЗакСа от КПРФ Ольга Ходунова. Ее результат почти в два раза ниже, чем у лидера округа, — 31 410 голосов.

Фото: фрагмент скриншота ГАС «Выборы»
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В округе №212, по данным на 14:31, с небольшим отрывом лидирует единоросс Александр Тетердинко, набравший 40 049 голосов. Всего на 945 голосов от него отстает кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова.

Фото: фрагмент скриншота ГАС «Выборы»
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В 213-м округе с большим отрывом от конкурентов лидирует единоросс Евгений Марченко. По данным на 15:27, за него проголосовали 66 963 человека. Почти 20 тысяч голосов ему уступает депутат петербургского Заксобрания от КПРФ Ирина Иванова.

Фото: фрагмент скриншота ГАС «Выборы»
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В 214-м округе на 14:45 лидирует депутат Госдумы от «Справедливой России — За правду» актриса Елена Драпеко. Ее преследует региональный депутат от «Единой России» Елена Рахова. Отрыв между дамами составляет 12 475 голосов преданных избирателей.

Фото: фрагмент скриншота ГАС «Выборы»
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В округе №215, похоже, депутат нижней палаты парламента от «Справедливой России» Олег Нилов уступит мандат действующему главе Приморского района единороссу Николаю Цеду. По крайне мере, об этом говорят данные на 16:04.

Фото: фрагмент скриншота ГАС «Выборы»
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В 216-м округе более 54 тысяч голосов, по данным на 16:42, получил вице-спикер петербургского парламента единоросс Сергей Соловьев. У яблочника Бориса Вишневского только второе место в округе.

Фото: фрагмент скриншота ГАС «Выборы»
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В округе №217 на 16:34 лидирует глава фракции «Партия Роста» в Заксобрании Петербурга Оксана Дмитриева. Ближайшей конкурентке и коллеге по парламенту из фракции «Единая Россия» Любови Егоровой до нее более 17 тысяч голосов.

Фото: фрагмент скриншота ГАС «Выборы»
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Депутат Госдумы единоросс Виталий Милонов традиционно лидирует в округе №218. По данным на 14:11, у него 45 934 голоса. Пушкинский муниципал Борис Орешков, выдвинутый «Яблоком», набирает 28 405 голосов и претендует с ними только на второе место в округе.

Фото: фрагмент скриншота ГАС «Выборы»
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Итого, по информации ГАС «Выборы» на 14:00–16:42, на пять из восьми мандатов уверенно претендуют единороссы. В одном округе ситуация неустойчивая — за мандат борются кандидаты от «Единой России» и «Справедливой России». По одному мандату, судя по опубликованным данным, может достаться представителям эсеров и Партии Роста.

В пяти избирательных округах из восьми третьи места по результатам голосования занимали представители КПРФ, в трех — эсеры.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»
Фото: фрагмент скриншота ГАС «Выборы»
Фото: фрагмент скриншота ГАС «Выборы»
Фото: фрагмент скриншота ГАС «Выборы»
Фото: фрагмент скриншота ГАС «Выборы»
Фото: фрагмент скриншота ГАС «Выборы»
Фото: фрагмент скриншота ГАС «Выборы»
Фото: фрагмент скриншота ГАС «Выборы»
Фото: фрагмент скриншота ГАС «Выборы»

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Комментарии (24)

Мужской Взгляд
Невозможно понять логику людей, как будто специально делают себе хуже, своими собственными руками, мазохизм какой-то.
graail
Балаган закрылся. Клоуны потянулись в Москву.
260965961
Все едросы в этом списке - надутый фальсифицированный пузырь! Ну кто в 211 округе голосовал за Михаила Романова? Лично я про него узнала только вчера, когда утром увидела в нашем подъезде его рекламный листок, намертво приклеенный поверх наших жекеушных объявлений!
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