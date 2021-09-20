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На Богатырском Audi снесла забор и заставила светофор поклониться пешеходам

ДТП с Ford и Audi поломало забор и светофор на перекрестке Богатырского и Байконурской

Два автомобиля не поделили перекресток в Приморском районе Петербурга вечером 20 сентября. Пострадали в результате ограждение и светофор.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении Богатырского проспекта с Байконурской улицей столкнулись автомобили Ford и Audi. От удара «Ауди» отбросило в металлическое ограждение проезжей части. Машина снесла одну секцию и врезалась в пешеходный светофор, а кроссовер с разбитой передней частью остался стоять на перекрестке.

О пострадавших не сообщается. На фото с места ДТП видно, что в Audi от удара сработали подушки безопасности. Светофор наклонился над тротуаром, но не упал.

По данным «Яндекс.Пробок», затора на перекрестке, несмотря на вечерний час пик, не наблюдается. И в целом дороги Петербурга сейчас необычно свободны: пробки — всего 5 баллов (на 1 балл меньше обычного), и уплотнения движения аналитики не ожидают.

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