Два автомобиля не поделили перекресток в Приморском районе Петербурга вечером 20 сентября. Пострадали в результате ограждение и светофор.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении Богатырского проспекта с Байконурской улицей столкнулись автомобили Ford и Audi. От удара «Ауди» отбросило в металлическое ограждение проезжей части. Машина снесла одну секцию и врезалась в пешеходный светофор, а кроссовер с разбитой передней частью остался стоять на перекрестке.
О пострадавших не сообщается. На фото с места ДТП видно, что в Audi от удара сработали подушки безопасности. Светофор наклонился над тротуаром, но не упал.
По данным «Яндекс.Пробок», затора на перекрестке, несмотря на вечерний час пик, не наблюдается. И в целом дороги Петербурга сейчас необычно свободны: пробки — всего 5 баллов (на 1 балл меньше обычного), и уплотнения движения аналитики не ожидают.