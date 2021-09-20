«Кампания далась нелегко». Памфилова рассказала об атаках и потерях в ходе выборов

Председатель ЦИК Элла Памфилова 20 сентября на встрече с президентом России рассказала о том, как прошли выборы в Госдуму и региональные парламенты.



«У нас есть потери: молодая коллега, член избирательной комиссии, 42 года, трое детей, — умерла от сердечного приступа, несколько человек увезли в больницы с сердечным приступом, — заявила она. — Кампания далась нелегко... за то время, что я работаю, она самая сложная оказалась».



По словам главы ЦИК, помимо необходимости обеспечить безопасность в ходе пандемии, ситуацию усложняли «беспрецедентные атаки» и желание «снести наши выборы и дискредитировать».

