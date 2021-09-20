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«Кампания далась нелегко». Памфилова рассказала об атаках и потерях в ходе выборов

Элла Памфилова назвала прошедшую кампанию самой сложной в своей работе

Председатель ЦИК Элла Памфилова 20 сентября на встрече с президентом России рассказала о том, как прошли выборы в Госдуму и региональные парламенты.

«У нас есть потери: молодая коллега, член избирательной комиссии, 42 года, трое детей, — умерла от сердечного приступа, несколько человек увезли в больницы с сердечным приступом, — заявила она. — Кампания далась нелегко... за то время, что я работаю, она самая сложная оказалась».

По словам главы ЦИК, помимо необходимости обеспечить безопасность в ходе пандемии, ситуацию усложняли «беспрецедентные атаки» и желание «снести наши выборы и дискредитировать».

Памфилова отметила, что явка в целом по стране оказалась выше, чем многие предрекали, — около 51,68%.

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Комментарии (3)

Skazochny
когда 90% проголосовали за КПРФ чисто принципиально только не за партию жуликов и воров очень тяжко нарисовать 146%
blackcatwhitecat
Конечно, врать и обманывать - это нелегко. Зато «Правду говорить легко и приятно» (с) - попробуйте как-нибудь, Элла Александровна.
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