Улетающий из Петербурга рванул назад по «зелёному» коридору, чтобы раздать 800 тысяч рублей

Пассажира международного рейса задержали в «зелёном» коридоре Пулково с незадекларированной наличностью. Быстро принятое решение спасать деньги оказалось неудачным для двоих.
Как сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления 20 сентября, вывезти крупную сумму пытался улетающий в Куляб гражданин Таджикистана. Мужчина свернул к «зелёному коридору» так, словно декларировать ему нечего. Таможенники проверили и насчитали «перевес» примерно в 70 тысяч рублей.
При себе у пассажира оказалось 805 тысяч 250 рублей. Закон требует письменно декларировать наличные свыше 10 тысяч долларов (около 734 тысяч рублей). Попавшись с деньгами, мужчина предпринял стратегический отход.
«Схватил деньги и решил покинуть зону таможенного контроля. На входе в «зелёный» коридор гражданин попытался передать часть денег находившемуся там товарищу, решив, что таким образом сможет исправить сложившуюся ситуацию», — рассказали на таможне.
Попытка провалилась. Спасавший деньги получил протокол за недекларирование денежных средств (16.4 КоАП), ещё один — по статье 19.4 КоАП — обеспечил, проигнорировав требования инспектора не выбегать с деньгами из зоны таможенного контроля.
Товарищу, которому иностранец пытался передать наличные, вменили нарушение режима зоны таможенного контроля (16.5 КоАП).
805 тысяч рублей гражданин Таджикистана рискует не увидеть. Санкции статьи 16.4 КоАП предусматривают штраф в размере от половины до двукратной незадекларированной суммы либо конфискацию предмета правонарушения.