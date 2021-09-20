Улетающий из Петербурга рванул назад по «зелёному» коридору, чтобы раздать 800 тысяч рублей

Пассажира международного рейса задержали в «зелёном» коридоре Пулково с незадекларированной наличностью. Быстро принятое решение спасать деньги оказалось неудачным для двоих.



Как сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления 20 сентября, вывезти крупную сумму пытался улетающий в Куляб гражданин Таджикистана. Мужчина свернул к «зелёному коридору» так, словно декларировать ему нечего. Таможенники проверили и насчитали «перевес» примерно в 70 тысяч рублей.



При себе у пассажира оказалось 805 тысяч 250 рублей. Закон требует письменно декларировать наличные свыше 10 тысяч долларов (около 734 тысяч рублей). Попавшись с деньгами, мужчина предпринял стратегический отход.

