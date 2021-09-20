Хоккейного рефери пожизненно отстранили от работы за пьяное судейство на детском турнире в Москве

Федерация хоккея Москвы решила пожизненно отстранить арбитра Емельяна Майорова, который судил детский хоккейный турнир, будучи нетрезвым. Об этом 20 сентября сообщили в пресс-службе организации.
«По итогам совещаний было принято решение пожизненно дисквалифицировать судью Емельяна Майорова от обслуживания всех официальных матчей, проводимых Федерацией хоккея Москвы», — гласит запись на сайте союза.
Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой запечатлен момент матча Кубка Москвы между командами «Спартак Спорттех» и «Академия Харламова» с 10-летними игроками. На ней заметно, как Майоров, с трудом передвигая ноги, периодически падает на лед. Тогда же выдвинули предположение о том, что мужчина был пьян.