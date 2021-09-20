На Дне дома расскажут о неузнаваемом Большеохтинском проспекте

Может, мы и по сей день бы говорили «Канцевская сторона», «Канцы» — так русские в свое время переиначили название шведской крепости Ниеншанц. «Канцевской стороной» называлась территория на правом берегу Невы, где в нее впадает Охта. Но названия «Большая Охта» и «Малая Охта» еще в XVIII веке оттеснили прежнее наименование. Петр I издал указ в январе 1721 года, а в марте уже было построено 216 изб и проложен проспект. Тот самый, что и сейчас остается главной улицей Большой Охты. Проспект пережил несколько чрезвычайных изменений — последнее было в 1960–1970-х. Но некоторые здания дожили до наших дней, хотя и перестроенные. Александр Краснолуцкий расскажет, что было на месте нынешних построек и что прячется за фасадами некоторых сталинок, а заодно поговорим и об улицах, которые примыкают к проспекту.