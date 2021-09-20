«Я тебя сейчас зарежу, мусор!» Полицейский из Купчино задержал на заправке грабителя с ножом

Как стало известно «Фонтанке» 20 сентября, инцидент на АЗС на Будапештской улице, 116, произошел накануне за час до полуночи. По предварительной информации, один из посетителей похитил с полки три банки энергетика. Ему пыталась помешать сотрудница заправки, но мужчина вытащил нож. В этот момент в здании был еще один клиент — сотрудник полиции Купчино — 36-летний капитан в форме. Он потребовал от грабителя вернуть имущество АЗС на полку. Мужчина же со словами: «Я сейчас тебя зарежу, мусор!» — бросился на полицейского и попытался ударить его ножом в сердце. Сотрудник смог увернуться, но пострадала его форма.

