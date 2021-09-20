«Я тебя сейчас зарежу, мусор!» Полицейский из Купчино задержал на заправке грабителя с ножом

Как стало известно «Фонтанке» 20 сентября, инцидент на АЗС на Будапештской улице, 116, произошел накануне за час до полуночи. По предварительной информации, один из посетителей похитил с полки три банки энергетика. Ему пыталась помешать сотрудница заправки, но мужчина вытащил нож. В этот момент в здании был еще один клиент — сотрудник полиции Купчино — 36-летний капитан в форме. Он потребовал от грабителя вернуть имущество АЗС на полку. Мужчина же со словами: «Я сейчас тебя зарежу, мусор!» — бросился на полицейского и попытался ударить его ножом в сердце. Сотрудник смог увернуться, но пострадала его форма.
Капитан полиции, по предварительной информации, вытащил табельное оружие и после предупреждения, которое не возымело эффекта, выстрелил в воздух. Это еще больше разъярило грабителя, который продолжал наступать на сотрудника с ножом. Тогда оперативный дежурный 7-го отдела выстрелил в землю. Но мужчина не унимался и собрался метнуть нож в полицейского. Тогда капитан выстрелил ему в ногу, а потом, отобрав холодное оружие, вызвал скорую.
Мужчину госпитализировали в НИИ Скорой помощи. Сотрудники МВД установили его личность. Злоумышленником оказался 42-летним ранее судимым уроженцем Амурской области.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.