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«Я тебя сейчас зарежу, мусор!» Полицейский из Купчино задержал на заправке грабителя с ножом

Полицейский на Будапештской задержал грабителя с ножом и тремя банками энергетика

Сотрудник дежурной части 7-го отдела полиции «удачно» заехал на заправку во Фрунзенском районе. От грабителя с ножом ему пришлось отстреливаться.

Как стало известно «Фонтанке» 20 сентября, инцидент на АЗС на Будапештской улице, 116, произошел накануне за час до полуночи. По предварительной информации, один из посетителей похитил с полки три банки энергетика. Ему пыталась помешать сотрудница заправки, но мужчина вытащил нож. В этот момент в здании был еще один клиент — сотрудник полиции Купчино — 36-летний капитан в форме. Он потребовал от грабителя вернуть имущество АЗС на полку. Мужчина же со словами: «Я сейчас тебя зарежу, мусор!» — бросился на полицейского и попытался ударить его ножом в сердце. Сотрудник смог увернуться, но пострадала его форма.

Капитан полиции, по предварительной информации, вытащил табельное оружие и после предупреждения, которое не возымело эффекта, выстрелил в воздух. Это еще больше разъярило грабителя, который продолжал наступать на сотрудника с ножом. Тогда оперативный дежурный 7-го отдела выстрелил в землю. Но мужчина не унимался и собрался метнуть нож в полицейского. Тогда капитан выстрелил ему в ногу, а потом, отобрав холодное оружие, вызвал скорую.

Мужчину госпитализировали в НИИ Скорой помощи. Сотрудники МВД установили его личность. Злоумышленником оказался 42-летним ранее судимым уроженцем Амурской области.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (17)

Софокл Аристархович
Молодец! Не побоялся!
Уроду - наука!
Иван 2пырьев
В воздух, в землю, потом кассовый аппарат, в сотрудницу заправки, в ногу Рогозина и в Воронеж. А потом кинул пистолетом в лоб нападашему
kоt-obormot
Кароч, так и запишем; наломал, и напортил кучу имущества на автозаправке.
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