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Лопнувшее колесо отправило Ford через трамвайные пути на Дальневосточном. Он упал на крышу, чуть не долетев до столба

Автомобиль перелетел через выделенку на Дальневосточном и перевернулся на крышу

Серьезное ДТП с перевертышем в Невском районе Петербурга днем 20 сентября лишь по счастливой случайности обошлось без тяжелых последствий. Со слов водителя, причиной стала лопнувшая шина.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/spb_today" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Дальневосточном проспекте, напротив Невского воинского кладбища, перевернулся легковой автомобиль Ford. По словам водителя, у машины лопнуло колесо, из-за чего ее выкинуло на встречную полосу, рассказывают очевидцы. Автомобиль перелетел через трамвайную выделенку и упал на крышу. Обратно его переворачивали прибывшие на место спасатели.

«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Водитель «Форда» родился в рубашке: судя по кадрам очевидца, он не получил серьезных травм, может быть, даже отделался испугом. Автомобиль, по счастью, не столкнулся ни с кем на встречной полосе и не долетел до столба, остановившись совсем рядом с ним.

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Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/spb_today" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (2)

AlBerkut
Вот фокусник😂
Зато на резине сэкономил... Дважды, теперь ещё и на зимней тоже😉😂
265055770
Гнал небось под 200?
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