Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Дальневосточном проспекте, напротив Невского воинского кладбища, перевернулся легковой автомобиль Ford. По словам водителя, у машины лопнуло колесо, из-за чего ее выкинуло на встречную полосу, рассказывают очевидцы. Автомобиль перелетел через трамвайную выделенку и упал на крышу. Обратно его переворачивали прибывшие на место спасатели.
Водитель «Форда» родился в рубашке: судя по кадрам очевидца, он не получил серьезных травм, может быть, даже отделался испугом. Автомобиль, по счастью, не столкнулся ни с кем на встречной полосе и не долетел до столба, остановившись совсем рядом с ним.