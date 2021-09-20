Петербурженка отсудила более четырех миллионов рублей за залитую квартиру

По иску прокуратуры Петроградского района Петербурга было взыскано более четырех миллионов рублей в пользу 71-летней местной жительницы, чью квартиру залило водой. Об этом 20 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.
Было установлено, что в квартире пенсионерки образовались множественные протечки с крыши. Пожилая дама неоднократно обращалась в ТСЖ с просьбой о ремонте, но получала отказы.
Прокурор обратился в суд с иском о компенсации вреда пенсионерке, суд рассмотрел требование и удовлетворил его.
В итоге петербурженке возместили материальный ущерб в размере трех миллионов рублей. Кроме того, за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке ей выплатили штраф в размере более 1,5 миллиона рублей.